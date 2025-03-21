CHP’li İBB’deki yolsuzluk operasyonunda Emrah Bağdatlı’nın kaçış planı ortaya çıktı!

İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un yakın arkadaşı olan Emrah Bağdatlı'nın, 60'tan fazla adrese teslim ihale aldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında takip edilen Bağdatlı'nın 5 Mart'ta, Houston'a gitmek için 6 Mart saat 08.45'e uçak bileti alarak yurt dışına çıkış yapacağı izlenimi verdiği öğrenildi.



Sinyal takibi yapan polisleri atlamak için telefonunu evde bırakıp 5 Mart saat 18.38'de 34 BCK 004 plakalı otomobille İpsala Sınır Kapısı'ndan çıktığı belirlendi.

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