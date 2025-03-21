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CHP'li İBB'deki yolsuzluk operasyonunda Emrah Bağdatlı'nın kaçış planı ortaya çıktı!

Soruşturma kapsamında takip edilen Bağdatlı'nın 5 Mart'ta, Houston'a gitmek için 6 Mart saat 08.45'e uçak bileti alarak yurt dışına çıkış yapacağı izlenimi verdiği öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Mart 2025
CHP’li İBB’deki yolsuzluk operasyonunda Emrah Bağdatlı’nın kaçış planı ortaya çıktı!

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İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un yakın arkadaşı olan Emrah Bağdatlı'nın, 60'tan fazla adrese teslim ihale aldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında takip edilen Bağdatlı'nın 5 Mart'ta, Houston'a gitmek için 6 Mart saat 08.45'e uçak bileti alarak yurt dışına çıkış yapacağı izlenimi verdiği öğrenildi.

Sinyal takibi yapan polisleri atlamak için telefonunu evde bırakıp 5 Mart saat 18.38'de 34 BCK 004 plakalı otomobille İpsala Sınır Kapısı'ndan çıktığı belirlendi.

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