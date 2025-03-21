Bakan Bayraktar duyurdu: Gabar’da günlük petrol üretimi 80 bin varile ulaştı

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ankara il Temsilciliği tarafından düzenlenen "Aile İftarı"nda konuştu. Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtarıp bağımsız hale getireceklerini ifade eden Bayraktar, Türkiye'nin böylelikle çok daha büyük bir ekonomi ve ülke haline geleceğini söyledi. Bayraktar, 2016'da "Milli Enerji ve Maden Stratejisi"ni geliştirdiklerini anımsatarak, şöyle konuştu: "Bugüne kadar yapılmış şeyleri tekrar edersek farklı bir netice almamız mümkün değil, 'Neleri farklı yapabiliriz?' dedik. Mesela 'Acaba Karadeniz'de daha önce hiç arama yapmadığımız, Akdeniz'de başkalarından kiraladığımız gemilerle değil, kendi gemilerimizle, mühendislerimizle, jeologlarımızla, petrol ve doğal gaz mühendislerimizle bu aramaları yapabilir miyiz?' diyerek bu ülkenin insanına, mühendislerine, teknisyenlerine, sondörlerine inanarak, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu büyük bir iradeyle 2016'da bir yola çıktık." Türkiye'nin Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han gemileriyle dünyanın en modern filosuna sahip ve yaklaşık 12 kilometre sondaj yapabilecek bir ülke haline geldiğini vurgulayan Bayraktar, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin deniz yetki alanlarıyla ilgili iddialarından dolayı, Akdeniz'de ilk kuyu kazıldıktan sonra, yabancı şirketlerin Türkiye ile çalışamayacaklarını belirttiklerini anlattı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar. (AA) Bayraktar, Türkiye'nin genç mühendisleriyle, işçileriyle ve teknisyenleriyle, söz konusu filoyla operasyonları kendisi yapar hale geldiğine işaret ederek, şunları kaydetti: "2020'de Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdik. Karadeniz ve Sakarya Gaz Sahası'ndan 710 milyar metreküp gaz bulduk. Aramaya başlarken dediler ki 'Bunlar aramaz, arayamazlar.' Aradık. 'Arasalar bile bulamazlar.' dediler. 'Bulsalar bile bunlar bunu çıkaramazlar, üretemezler.' dediler. Biz bu ülkede petrol, doğal gaz varsa neredeyse arayacağız, bulacağız ve üreteceğiz hedefiyle Karadeniz'den doğal gazı 170 kilometre açıktan çıkarıyoruz ve bugün evlerimizde 3 milyon hanede kendi ürettiğimiz doğal gaz var." Gabar'da da geçmişte terörden dolayı gidilemeyen coğrafyalarda arama yapmaya başladıklarını anımsatan Bayraktar, "Şırnak'ta 2021'de, o adı terörle anılan coğrafyada biz yine Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfini yaptık. Yine çok kısa bir süre içerisinde o sahadan bugün 80 bin varil petrol üretiyoruz. Bizim üretimimiz, 2016'dan bugüne yaklaşık 3 kat artmış durumda." ifadelerini kullandı.