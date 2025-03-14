Başkan Erdoğan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Denis Becirovic’i kabul etti

Öyle ki Bosna Hersek'te siyasi gerginlik hakim...

BOSNA HERSEK'TE NELER OLDU? Bosna Hersek Mahkemesi, ayrılıkçı söylemleriyle gündeme gelen Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik hakkında " Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) kararlarına saygı duymadığı" gerekçesiyle 1 yıl hapis ve 6 yıl siyasi yasak cezası vermişti.

Mahkeme kararının hemen ardından RS Ulusal Meclisi'nde yapılan oylamada devlet kurumları olan Bosna Hersek Yüksek Yargı ve Savcılık Konseyi (VSTV), Bosna Hersek Savcılığı, Bosna Hersek Mahkemesi ve Bosna Hersek Araştırma ve Koruma Ajansının (SIPA) RS entitesindeki faaliyetleri yasaklanmıştı.

Ülke anayasasına aykırı olan kararları imzaladığını duyuran RS Başkanı Dodik, sözde yasaların yürürlüğe girmesinden sonra mahkemenin ve savcılığın çağrılarına cevap vermeyeceğini, RS polisi tarafından korunacağını açıklamıştı.

Ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik (Fotoğraf: AA)

Ulusal medyada Dodik ve NSRS'den gelen kararlar "darbe" olarak nitelenirken, Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi söz konusu kararları iptal etmişti.

Dodik tüm uyarılara rağmen ayrılıkçı adımlarına devam ederek NSRS'de sözde yeni bir anayasanın görüşüleceğini belirtmişti.

NSRS'de görüşülmeye devam eden yeni düzenlemede "RS'nin kendi kaderini tayin etme hakkı" ve "RS Ordusu kurulması" gibi "ayrılıkçı" maddelerin bulunduğu ifade ediliyor. NSRS'de muhalefet milletvekilleri yeni düzenlemeye entitenin geleceğini tehlikeye attığı sebebiyle karşı çıkıyor.