AK Parti Kongre Merkezi'nde konuşan Başkan Erdoğan: CHP "hırsızlık yok" diyemiyor

Başkan Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde önceki dönem milletvekilleri ile iftar programında konuştu. İBB'deki yolsuzluk ve terör soruşturmasına değinen Erdoğan, "CHP'si, medyası, muhalefet tarafı gerek diploma meselesinde gerekse yolsuzluk hırsızlık meselesinde yargının ortaya koyduğu iddialara cevap veremiyorlar.



Konuyu siyasi sloganlara hapsederek milleti aldatma kolaycılığına kaçıyorlar. Deseler ki 'bu diploma alın teriyle usulüne uygun şekilde alınmış belgedir', bunu hukuki argümanlarla konuşup tartışmak mümkündür. 'Kardeşim belediyede hırsızlık, yolsuzluk, haksızlık, karanlık, karmaşık ilişki yok' deseler hukuki deliller ışığında konuşup tartışmam mümkün.



Ama bunları yapmıyorlar, yapamıyorlar. Hepsinin ve çok daha fazlasının doğru ve gerçek olduğunu en iyi kendileri biliyor" dedi. Erdoğan şöyle devam etti: Bu bilgi ve belgelerin çoğunun kendi partileri tarafından yargıya aktarıldığının farkındalar. Timsah gözyaşı döken CHP'li yöneticilerinin çoğunun kapalı kapılar ardında sevinçten yerlerinde duramadıkları ortadadır.



SÜREÇ TAKİP EDİLECEK

Milli Güvenlik Kurulu, dün Başkan Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada bölücü terör örgütünün kendisini feshi, silah bırakması ve silahsızlanması ile tüm uzantılarının tasfiyesi sürecinin yakından ve titizlikle takibine devam edileceği vurgulandı.