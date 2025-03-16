SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

2025 TUS 1. dönem sınav giriş belgesi alma ekranı | TUS sınavı ne zaman yapılacak?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Sınavı (TUS) 1. dönem sınavı için geri sayım başladı. Adaylar bu yıl mart ayında yapılacak sınav için hazırlıklarını hızlandırdı. Sınavda adaylara Temel Tıp Bilimleri Testi (TTBT) ve Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT) olmak üzere iki ayrı test uygulanacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Mart 2025 , 16:45 Güncelleme Tarihi :16 Mart 2025 , 16:45
2025 TUS 1. dönem sınav giriş belgesi alma ekranı | TUS sınavı ne zaman yapılacak?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem) için başvurular geçtiğimiz haftalarda tamamlanmıştı. Şimdi, sınav öncesi önemli bir adım daha atıldı. Adaylar sınav yerlerini öğrenebilecekleri sınav giriş belgelerini, ÖSYM'nin AİS ekranından ve mobil uygulamasından erişebilecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

TUS Sınavı Ne Zaman?

2025-TUS 1. Dönemi, 23 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, Temel Tıp Bilimleri Testi ve Klinik Tıp Bilimleri Testi olmak üzere iki bölümden oluşacak.

Temel Tıp Bilimleri Testi: Saat 10:00'da başlayacak.

Klinik Tıp Bilimleri Testi: Saat 14:30'da başlayacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Sınav Yeri Bilgileri Nereden Öğrenilir?

Sınav yerleri, ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile öğrenilebilecek. Ayrıca, 13 Mart 2025, saat 14.00 itibariyle adaylar, sınav binalarına atanma bilgilerini içeren Sınav Giriş Belgesini erişime açan ekran üzerinden gerekli bilgileri alabilecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Sınav Yerine Giriş Saatleri

Temel Tıp Bilimleri Testi için adaylar, sınav binasına saat 10:00'dan önce giriş yapmalıdır. Geç kalınması halinde sınav alanına giriş yapılamaz.

Klinik Tıp Bilimleri Testi için ise, adaylar 14:30'dan önce sınav binasında olmalıdır. Bu saatin ardından bina girişine izin verilmeyecektir.

SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Sonuçların İzlenmesi

Adaylar, sınav yerlerine ilişkin tüm bilgilere giriş yaptıktan sonra, sınavın sorunsuz bir şekilde geçebilmesi için belirtilen kurallara dikkat etmelidirler. Bu bilgiler, adaylar için sınav öncesindeki son hazırlıkların yapılabilmesi adına büyük önem taşıyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MHP Lideri Devlet Bahçeli’den DEM Parti ziyareti öncesi flaş açıklama: Kanlı silahlar bir an önce teslim edilmeli
NETFLIX, DISNEY+, EXXEN, BLUTV, AMAZON ve GAİN’e soruşturma! Tekelleşme, kayırma, ayrımcılık... Rekabet Kurulu mercek altına aldı
Şam-YPG mutabakatı sonrası Ferhat Abi Şahin’e suikast iddiası! Tetiği PKK’lı Cemil Bayık mı çektirdi?
Fırıldağın ipini tutan belli oldu! Borsa manipülasyonundan mezhepçi fitneye... CHP’li Cemal Enginyurt Muhammed Yakut’la ne pazarlık yaptı?
Son dakika: Kuzey Makedonya’da bir gece kulübünde yangın! Ölü sayısı artıyor | 4 tutuklama kararı
İmamoğlu’nun ön seçim sirki dağıldı! 23 Mart öncesi CHP’de gayrimeşru işler... Üye olmayan yüz binleri hazirun listesine kaydettiler
Falcı, büyücü ve spiritüel medyumlara denetim! Ece Gürel ile patlak vermişti! Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi kaçıranları yakaladı
Nuri Alço ilk kez vasiyetini açıkladı! 73’lük Yeşilçam yıldızından duygu dolu sözler: ’Öldükten sonra neyim varsa...
Vurgun, rüşvet, peşkeş... Bilecik’te akçeli işler aileye teslim ihaleler! CHP’li Melek Mızrak Subaşı parsel parsel satıyor
Kar yağışına hazır olun! Balkanlardan yola çıktı, 1 günde kış geri gelecek! Meteoroloji’den İstanbul ve o illere haritalı uyarı
CANLI | Donald Trump’tan vur emri: ABD havadan ve denizden Yemen’e bomba yağdırıyor! Ölü ve yaralılar var
DEM Parti heyetini ne zaman kabul edecek? Başkan Erdoğan Sırrı Süreyya Önder’e o tarihi işaret etti
Ece Gürel’in ölümü sonrası uzmanlardan uyarı! Spiritüel ve mistik ritüellerdeki tehlike
Yeni emekliye üçlü kazanç! Kim, ne kadar alacak? Ne zaman hesaplara yansıyacak?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan devlet himayesindeki çocuklara seslendi: Türkiye Yüzyılı sizin olacak
Emekliler ve ev hanımları dikkat: Emlak vergisinden muaf olabilirsiniz! Nasıl hesaplanıyor?
İngiliz gazetesi The Telegraph yazdı: NATO’nun ikinci büyük ordusu Türkiye! Başkan Erdoğan’ın hedefini manşetlerine taşıdılar
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş adaylık savaşının gölgesinde görüştü: Kimse kimsenin yedeği olmaz | Fikir ayrılıklarımız var
Fenerbahçe’den sürpriz transfer! Geleceğin yıldız golcüsü listede
Galatasaray’dan sürpriz imza! Kimse beklemiyordu