2025 TUS 1. dönem sınav giriş belgesi alma ekranı | TUS sınavı ne zaman yapılacak?

2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem) için başvurular geçtiğimiz haftalarda tamamlanmıştı. Şimdi, sınav öncesi önemli bir adım daha atıldı. Adaylar sınav yerlerini öğrenebilecekleri sınav giriş belgelerini, ÖSYM'nin AİS ekranından ve mobil uygulamasından erişebilecek.
(Takvim Foto Arşiv)
TUS Sınavı Ne Zaman?
2025-TUS 1. Dönemi, 23 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav, Temel Tıp Bilimleri Testi ve Klinik Tıp Bilimleri Testi olmak üzere iki bölümden oluşacak.
Temel Tıp Bilimleri Testi: Saat 10:00'da başlayacak.
Klinik Tıp Bilimleri Testi: Saat 14:30'da başlayacak.
(Takvim Foto Arşiv)
Sınav Yeri Bilgileri Nereden Öğrenilir?
Sınav yerleri, ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile öğrenilebilecek. Ayrıca, 13 Mart 2025, saat 14.00 itibariyle adaylar, sınav binalarına atanma bilgilerini içeren Sınav Giriş Belgesini erişime açan ekran üzerinden gerekli bilgileri alabilecek.