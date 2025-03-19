Ekrem İmamoğlu bahanesiyle polise saldıran CHP’li Acar Ünlü hakkında soruşturma başlatıldı!

İBB Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı Aday Adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından sonra Muğla'da CHP'liler ve vatandaşlar, CHP Muğla İl Başkanlığı önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. Topluluk daha soran sloganlar atarak Muğla Adliyesine yürüdü. Adliye önünde polis barikatıyla karşılanan grup protestolarına devam etti.





POLİSE SALDIRDI HAKARET ETTİ: AHLAKSIZ ADAM

Bazı vatandaşlar ise polisin üzerine yürüdü. Polisin, topluluğa biber gazı sıkmasıyla ortalık karıştı. Yaşanan arbede de biber gazı yiyenler arasında belediye başkanları ve siyasiler de vardı. Polisin biber gazından etkilenen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü öfkelendi. Sinirine hakim olamayan Başkan Ünlü, "Belediye başkanıyım lan ben, ahlaksız adam niye sıkıyorsun" diyerek polisin üzerine yürüdü. Barikata vuran Ünlü, olay yerinden uzaklaştırılmaya çalışıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sabah'tan Hayrettin Şaşmaz'ın haberine göre, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamu görevlisine etkin direnme ve 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet suçlarından soruşturma başlatıldı.