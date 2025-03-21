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21 Mart Metrobüs, Marmaray çalışıyor mu? Hangi duraklar kapalı? İstanbul ulaşımda son durum

İstanbul Valiliği tarafından alınan karar gereği, 19 Mart'ta bazı metro istasyonlarının seferleri durdurulmuştu. Bugün, toplu taşıma kullanan vatandaşlar, "Metrobüs ve Marmaray seferleri devam ediyor mu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 21 Mart İstanbul ulaşımda son durum.

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Giriş Tarihi :19 Mart 2025 , 15:29 Güncelleme Tarihi :21 Mart 2025 , 08:42
21 Mart Metrobüs, Marmaray çalışıyor mu? Hangi duraklar kapalı? İstanbul ulaşımda son durum

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İstanbul'da toplu taşıma hizmetlerinin aksayıp aksamadığı ve hangi hatların aktif olduğu konusunda son durum araştırılıyor. 21 Mart Cuma günü Marmaray ve metrobüs hatlarının açık olup olmadığı vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Peki bugün Metrobüs, Marmaray kapalı mı? İşte konuya dair bilgiler...

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

21 MART MARMARAY ÇALIŞIYOR MU?

Marmaray seferlerinin durdurulması veya duraklarının kapatılması hakkında şu an için resmi bir açıklama bulunmuyor. Marmaray, normal güzergahında hizmet vermeye devam ediyor. Resmi açıklamalar yapılırsa konuda hakkında bilgiler güncellenecektir.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

21 MART METROBÜS ÇALIŞIYOR MU?

◾ Metrobüs seferleri, Marmaray gibi normal sefer düzeninde çalışmaya devam ediyor.

19 Mart tarihinde İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yalnızca bazı metro istasyonlarının geçici olarak kapatıldığı belirtildi.

İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre, 19 Mart 2025 sabah saat 06:00'dan itibaren bazı metro hatları ve istasyonları, güvenlik tedbirleri kapsamında hizmet dışı bırakıldı. Bu hatlar ve istasyonlar şunlardır:

↪ M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı hatlarının Emniyet-Fatih İstasyonu,

↪ M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman hattının Taksim İstasyonu.

Bu karar doğrultusunda, yalnızca belirtilen metro hatlarındaki seferler etkilenmiş olup, diğer toplu taşıma araçları normal şekilde çalışıyor.

(Kaynak: AA)(Kaynak: AA)

METROLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda Taksim ve Emniyet-Fatih metro istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı süresiz olarak kapatıldı.

Metro seferlerinin yeniden normale dönmesiyle ilgili gelişmeler yetkililer tarafından duyuruldukça bilgilendirme yapılacaktır.

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