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10 Mart X (Twitter) çöktü mü, neden açılmıyor? Twitter dondu mu, ne zaman düzelecek?

Sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter), kullanıcılarının erişim sorunlarıyla karşı karşıya kalmasına neden oluyor. X'e giriş yapmak isteyen birçok kullanıcı ekranlarında "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene" mesajını görüyor. Peki bu durum gerçekten X'in çökmesi anlamına mı geliyor? İşte merak edilenler.

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Giriş Tarihi :10 Mart 2025 , 13:25 Güncelleme Tarihi :10 Mart 2025 , 13:36
10 Mart X Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? Twitter dondu mu, ne zaman düzelecek?

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Bugün, X (eski adıyla Twitter) kullanıcıları, saat 12.00 itibarıyla akış yenileme sorunuyla karşılaştı. Bu teknik aksaklık, platforma erişim sağlamak isteyen kullanıcılar arasında endişeye yol açtı ve pek çok kişi "X çöktü mü? Twitter dondu mu?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

X (Twitter) Çöktü Mü?

Şu anda, X'in bazı kullanıcıları platforma erişememekte veya normalde yaptıkları işlemleri gerçekleştirememektedir. "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene" hatası, teknik bir sorunun varlığını işaret ediyor. Bu tür aksaklıklar genellikle platformun altyapısındaki geçici kesintilerden kaynaklanır. Ancak, bu hatanın tüm kullanıcıları etkileyip etkilemediği ve ne kadar süreceği hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

X (Twitter) Akış Yenileme Sorunu Nedir?

Bugün, X (eski adıyla Twitter) kullanıcıları, saat 12.21 itibarıyla akış yenileme sorunuyla karşılaştı. Bu teknik aksaklık, platforma erişim sağlamak isteyen kullanıcılar arasında endişeye yol açtı ve pek çok kişi "X çöktü mü? Twitter dondu mu?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, yaşanan bu sorun ne anlama geliyor ve kullanıcılar ne yapmalı?

X platformu kullanıcıları 10 Mart Pazartesi günü öğle saatleri itibarıyla uygulamaya girişte sorun yaşadıklarını bildirmeye başladılar. (Downdetector)X platformu kullanıcıları 10 Mart Pazartesi günü öğle saatleri itibarıyla uygulamaya girişte sorun yaşadıklarını bildirmeye başladılar. (Downdetector)

X (Twitter) Neden Açılmıyor?

X'in açılmaması, genellikle sunucu veya sistem kaynaklı teknik aksaklıkların bir sonucu olarak meydana gelir. Kullanıcılar, tarayıcılarında veya mobil cihazlarında "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene" şeklinde bir hata mesajı alabilir. Bu durumda kullanıcılar, bağlantıyı yeniden kontrol edebilir, tarayıcı önbelleğini temizleyebilir veya uygulamayı güncelleyebilir.

X platformuna erişim problemi düzeltildi. (Downdetector)X platformuna erişim problemi düzeltildi. (Downdetector)

Erişim Sorunu Kısa Sürede Giderildi

12.21 itibarıyla başlayan bağlantı sorunu, birçok kullanıcının platforma erişememesine yol açtı. Ancak teknik ekiplerin hızlı müdahalesiyle 13.15 itibarıyla sorun tamamen giderildi.