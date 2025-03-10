10 Mart X (Twitter) çöktü mü, neden açılmıyor? Twitter dondu mu, ne zaman düzelecek?

Bugün, X (eski adıyla Twitter) kullanıcıları, saat 12.00 itibarıyla akış yenileme sorunuyla karşılaştı. Bu teknik aksaklık, platforma erişim sağlamak isteyen kullanıcılar arasında endişeye yol açtı ve pek çok kişi "X çöktü mü? Twitter dondu mu?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

X (Twitter) Çöktü Mü?

Şu anda, X'in bazı kullanıcıları platforma erişememekte veya normalde yaptıkları işlemleri gerçekleştirememektedir. "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene" hatası, teknik bir sorunun varlığını işaret ediyor. Bu tür aksaklıklar genellikle platformun altyapısındaki geçici kesintilerden kaynaklanır. Ancak, bu hatanın tüm kullanıcıları etkileyip etkilemediği ve ne kadar süreceği hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

X (Twitter) Akış Yenileme Sorunu Nedir?

Bugün, X (eski adıyla Twitter) kullanıcıları, saat 12.21 itibarıyla akış yenileme sorunuyla karşılaştı. Bu teknik aksaklık, platforma erişim sağlamak isteyen kullanıcılar arasında endişeye yol açtı ve pek çok kişi "X çöktü mü? Twitter dondu mu?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, yaşanan bu sorun ne anlama geliyor ve kullanıcılar ne yapmalı?