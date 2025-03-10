İstanbul'a Antalya havası geliyor! Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar kapıda! 22 dereceye hazır olun
Türkiye genelinde sıcak hava dalgası etkisini artırarak devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bu hafta sıcaklıklar mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerine çıkacak. Ülke genelinde yağışsız ve bunaltıcı bir hava beklenirken yalnızca bazı bölgelerde kısa süreli sağanak geçişleri görülecek. Uzmanlar özellikle doğu bölgelerinde çığ riskine karşı vatandaşları uyarıyor. Peki bu hafta İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte bölge bölge tahminler.
Giriş Tarihi: 10.03.2025 06:48
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 06:48