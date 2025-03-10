İstanbul’a Antalya havası geliyor! Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar kapıda! 22 dereceye hazır olun

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) güncel hava durumu raporlarına göre İstanbul'da bahar havası etkisini hissettirmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, önümüzdeki hafta daha da artarak adeta yazı anımsatacak. "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" atasözü bu yıl geçerliliğini yitirmiş gibi görünüyor. İstanbul, Mart ayının başında adeta Nisan ve Mayıs aylarının havasına erken giriş yaptı.