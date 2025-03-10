Kadraj Galeri Kadraj İkon İstanbul'a Antalya havası geliyor! Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar kapıda! 22 dereceye hazır olun

İstanbul'a Antalya havası geliyor! Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar kapıda! 22 dereceye hazır olun

Türkiye genelinde sıcak hava dalgası etkisini artırarak devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bu hafta sıcaklıklar mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerine çıkacak. Ülke genelinde yağışsız ve bunaltıcı bir hava beklenirken yalnızca bazı bölgelerde kısa süreli sağanak geçişleri görülecek. Uzmanlar özellikle doğu bölgelerinde çığ riskine karşı vatandaşları uyarıyor. Peki bu hafta İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte bölge bölge tahminler.

Giriş Tarihi: 10.03.2025 06:48 Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 06:48
İstanbul’a Antalya havası geliyor! Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar kapıda! 22 dereceye hazır olun

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) güncel hava durumu raporlarına göre İstanbul'da bahar havası etkisini hissettirmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, önümüzdeki hafta daha da artarak adeta yazı anımsatacak. "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" atasözü bu yıl geçerliliğini yitirmiş gibi görünüyor. İstanbul, Mart ayının başında adeta Nisan ve Mayıs aylarının havasına erken giriş yaptı.

İstanbul’a Antalya havası geliyor! Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar kapıda! 22 dereceye hazır olun

İstanbul Antalya'ya Dönüşüyor

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen önümüzdeki günlere ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Şen, "Hava ısınmaya başladı. Öğle saatlerinde sıcaklık 15 dereceye kadar çıkıyor. Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 5-6 derece üzerine çıkacak. Önümüzdeki hafta İstanbul, Antalya olacak. İstanbul ve İzmir aynı hava sıcaklıklarını yaşayacak. Salı gününden itibaren 4-5 gün boyunca sürecek bir bahar havası hakim olacak" ifadelerini kullandı.

İstanbul’a Antalya havası geliyor! Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar kapıda! 22 dereceye hazır olun

Perşembe Günü 21 Dereceyi Göreceğiz

MGM'nin tahminlerine göre, İstanbul'da bugün 13 derece civarında seyreden sıcaklıklar, hafta ortasına doğru hızla yükselecek. Çarşamba ve Perşembe günleri kentte parçalı bulutlu bir hava beklenirken sıcaklık perşembe günü 21 dereceye kadar çıkacak. Özellikle öğle saatlerinde hissedilen sıcaklığın daha yüksek olması öngörülüyor. Yağış ise önümüzdeki 10 gün boyunca beklenmiyor.

İstanbul’a Antalya havası geliyor! Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar kapıda! 22 dereceye hazır olun

Yurt Genelinde Kavurucu Sıcaklar Kapıda: Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Üzerine Çıkıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin çok üzerinde seyredeceğini açıkladı. Çelik, "Önümüzdeki günlerde sıcaklıklarda 3-4 derecelik bir artış daha bekliyoruz. Bu durum sıcaklıkların mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerine çıkmasına neden olacak." ifadelerini kullandı.

İstanbul’a Antalya havası geliyor! Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar kapıda! 22 dereceye hazır olun

Bu hafta boyunca Türkiye genelinde yağışsız ve sıcak havanın etkili olacağını belirten uzmanlar vatandaşları aşırı sıcaklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.