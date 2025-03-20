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Saraçhane'de CHP provokasyonu! Özgür Özel Vali ve Emniyet Müdürü'nü tehdit etti: 6 polis yaralı

İstanbul Valiliği'nin uyarılarına rağmen Saraçhane'de provokasyona imza atan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Valisi ve Emniyet Müdürü'nü tehdit etti. Sokak çağrısı yapan Özel'in provokasyonuna karşı sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 polisin yaralandığını açıkladı.

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Giriş Tarihi :20 Mart 2025 , 22:26 Güncelleme Tarihi :20 Mart 2025 , 22:42
Saraçhane’de CHP provokasyonu! Özgür Özel Vali ve Emniyet Müdürü’nü tehdit etti: 6 polis yaralı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Valisi ve Emniyet Müdürü'nü tehdit etti.

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VALİ VE EMNİYET MÜDÜRÜ'NÜ TEHDİT ETTİ

Saraçhane'de provokasyona imza atan Özel, "Bir daha burada biber gazı sıkılırsa olacaklardan İstanbul Emniyet Müdürü ve İstanbul Valisi sorumludur. Sen kim oluyorsun buraya biber gazı sıkıyorsun?" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (AA)CHP Genel Başkanı Özgür Özel (AA)

SOKAK ÇAĞRISI YAPTI
"Kimse bizden salonlarda siyaset beklemesin. Bundan sonra sokaklardayız, meydanlardayız." diyerek sokak çağrısı yapan Özel, "Bana diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsunuz? Evet. Evet. Evet." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı (Ekran görüntüsü)Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı (Ekran görüntüsü)

PROVOKASYONA GEÇİT YOK
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Saraçhane'deki provokasyonla ilgili sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

Saraçhane'de provokasyon (DHA)Saraçhane'de provokasyon (DHA)

6 POLİS YARALANDI
İzinsiz gösterilerde 6 polisin yaralandığını ifade eden Yerlikaya, "Ülkemizin huzur ve güvenliğinin teminatı olan kahraman polislerimiz; provokasyonlara karşı büyük bir ferasetle, sabırla, sağ duyuyla karşı koymakta; toplumsal olayların nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda örnek bir duruş sergilemektedir. Valimiz, Emniyet Müdürümüz ve polislerimiz halkımızın huzur ve güvenliği için görevlerinin başındalar ve öyle olmaya da devam edecekler. Yaralanan polislerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." dedi.

Saraçhane'de provokasyon (DHA)Saraçhane'de provokasyon (DHA)

VALİLİK UYARMIŞTI
İstanbul Valiliği, bazı kurumlarda adli süreçlerin bahane edilerek belediye hizmetlerinin yerine getirilmediğini, kamu araçlarının siyasi propagandada kullanıldığını belirterek, halkın kamu hizmetlerine ulaşmasını engellemeye yönelik faaliyetleri yakından takip ettiklerini, bu fiilleri işleyen ya da teşvik eden kişilerle ilgili idari ve adli süreçleri başlatacaklarını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklanmasına ilişkin alınan kararın halkın huzur ve refahı için alındığı, kararın ilgili birimler tarafından kararlılıkla uygulanmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tedbir kararları uygulamaya devam ederken bazı kurumlarda, devam etmekte olan adli süreçlerin bahane edilerek, hizmet vermeme, belediye hizmetlerini yerine getirmeme, kamu araçlarını kullanarak siyasi propaganda yapma, insanları gösterilere katılmaya zorlama vb. eylemlerin ortaya konulduğu görülmektedir. İstanbul Valiliği olarak halkımızın kamu hizmetlerine ulaşmasını engellemeye yönelik faaliyetleri yakından takip ediyor, bu fiilleri işleyen ya da teşvik edenlerle ilgili tespit çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Söz konusu şahıslarla ilgili idari ve adli süreçler başlatılacaktır. Öte yandan vatandaşlarımızın, izinsiz gösterilerde protestocu gruplar içerisinde yüzlerini maskeyle gizlemeye çalışan provokatörlere karşı duyarlı olmaları, kendilerini emniyet güçlerimizle karşı karşıya getirebilecek her türlü olaydan kaçınmaları, şehrimizin huzur ve güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir."

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