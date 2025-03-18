Lübnan ile Suriye sınırında yeni çatışma!

Lübnan ile Suriye sınırındaki Havş es-Sayyid Ali bölgesinde yeni çatışmaların başladığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da Suriye ile Lübnan sınır hattında yaşanan yeni gelişmelere ilişkin habere yer verildi.

Suriye sınır hattındaki Havş es-Seyyid Ali ve Maşrafa beldelerinde yeni çatışmaların başladığı aktarılan haberde, söz konusu çatışmaların "Lübnanlı aşiretler ile Suriyeli gruplar arasında" çıktığı iddia edildi.

Suriye makamlarından ise konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Lübnan yerel medyasında ise daha önce Suriye ile sınır hattındaki çatışmalarda ölen Lübnanlı 2 kişiye ait cenazelerin bugün teslim alındığına işaret edildi.

SURİYELİ ASKERLERİN LÜBNAN'A KAÇIRILARAK ÖLDÜRÜLMESİYLE BAŞLAYAN OLAYLAR

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın, 16 Mart'ta Savunma Bakanlığı Medya Ofisi'ne dayandırdığı haberinde, Hizbullah mensuplarının Suriye ordusuna ait 3 askeri pusuya düşürdükten sonra Lübnan'a kaçırdığı belirtilmişti.

Haberde, Hizbullah mensuplarının Lübnan'a kaçırdıkları 3 Suriyeli askeri infaz ettikleri aktarılmıştı.

Hizbullah ise Suriye-Lübnan sınırında yaşanan olaylarla hiçbir ilgilerinin olmadığını savunmuştu.

Suriye ordusunun sınır hattında 3 askerinin öldürülmesinin ardından, Lübnan'ın doğusundaki sınır hattında karşılıklı top ve roket atışları yapılmıştı.

Suriye ve Lübnan Savunma Bakanları, 17 Mart'ta yaptıkları telefon görüşmesinin ardından ateşkes ve sınır hattında gerilimi önleme konusunda mutabık kaldıklarını açıklamıştı.



