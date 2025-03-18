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CHP'lilerden TBMM'de İmamoğlu sabotajı: İptal edilen diplomayı bahane ederek kürsüyü işgal ettiler

TBMM Genel Kurulunda, İstanbul Üniversitesi'nin, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının iptal kararının ardından CHP milletvekilleri kürsüyü işgal etti. CHP milletvekilleri sıralara vurarak AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in konuşmasına da engel oldu.

Giriş Tarihi :18 Mart 2025 , 22:24 Güncelleme Tarihi :18 Mart 2025 , 22:43
CHP’lilerden TBMM’de İmamoğlu sabotajı: İptal edilen diplomayı bahane ederek kürsüyü işgal ettiler

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TBMM Genel Kurulunda, İstanbul Üniversitesi'nin, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının iptal kararının ardından gerginlik yaşandı, CHP milletvekilleri kürsüyü işgal etti.

TBMM'de kürsü işgali!

Grup başkanvekilleri diploma iptali sonrası İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı. (AA)TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı. (AA)

ÜNİVERSİTE KARAR VERDİ
Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu ve DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli üniversitenin aldığı kararı tanımadıklarını ifade ederek Türkiye'deki bağımsız yargı organlarını hedef aldı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise "Bu karar 86 milyon için verildi. Bu, bir sivil darbedir. Üzülerek söylüyorum ki diplomayı veren ve iptal eden üniversite 1453'te kuruldu. Hukukumuz, o tarihin gerisine düştü. Bu, sivil bir darbe. Artık bu ülkede insanların, mal, hukuk, can güvenliği yoktur." dedi.

Meclis sıralarına vurarak protesto (Ekran görütüsü)Meclis sıralarına vurarak protesto (Ekran görütüsü)

SIRALARA VURAN CHP'LİLER AK PARTİLİ ZENGİN'İ KONUŞTURMADI
TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in AK Parti Grup Başkanvekili Zengin'e söz vermesi üzerine CHP milletvekilleri sıralara vurarak Zengin'in konuşmasına engel oldu.

TBMM (AA)TBMM (AA)

KÜRSÜYÜ İŞGAL ETTİLER
İYİ Parti'nin grup önerisinin oylamasından önce toplantı yeter sayısı istendi. Yoklama sırasında CHP milletvekilleri "Kurtuluş yok, tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" diye slogan atarak kürsüyü işgal etti.

CHP'liler kürsüyü işgal etti. (Ekran görüntüsü)CHP'liler kürsüyü işgal etti. (Ekran görüntüsü)

Toplantı yeter sayısı bulunamaması üzerine birleşime ara veren Önder, aranın ardından CHP milletvekillerinin protestolarının devam etmesi üzerine birleşime yeniden ara verdi.

MECLİS'İN ÇALIŞMASINI ENGELLEDİLER

Aranın ardından Önder, CHP milletvekillerinin "Hak, hukuk, adalet" sloganları eşliğinde yapılan yoklamada, toplantı yeter sayısının bulunmaması üzerine birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

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