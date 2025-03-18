CHP’lilerden TBMM’de İmamoğlu sabotajı: İptal edilen diplomayı bahane ederek kürsüyü işgal ettiler

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı. (AA)

ÜNİVERSİTE KARAR VERDİ

Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu ve DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli üniversitenin aldığı kararı tanımadıklarını ifade ederek Türkiye'deki bağımsız yargı organlarını hedef aldı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise "Bu karar 86 milyon için verildi. Bu, bir sivil darbedir. Üzülerek söylüyorum ki diplomayı veren ve iptal eden üniversite 1453'te kuruldu. Hukukumuz, o tarihin gerisine düştü. Bu, sivil bir darbe. Artık bu ülkede insanların, mal, hukuk, can güvenliği yoktur." dedi.