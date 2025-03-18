"Payfix" isimli ödeme kuruluşu üzerinden yurt dışındaki yasa dışı bahis sitelerinin Türkiye'de faaliyet göstermesini sağladıkları ve bu yöntemle suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 52 şüpheliden 21'i tutuklandı. Lderliğini Erkan Kork'un yaptığı bahis çetesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Soruşturmanın 2024 yılında "Ladin", "Siyam" "Ihlamur" ve "Cesur" kod adlı gizli tanıkların itiraflarıyla başladığı belirlenirken, Pay Fix Elektronik Para A.Ş.'nin, asıl sahibinin Şubat 2022'de Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı'ya ait olduğu iddia edildi.
BAHİS ÇARKININ DETAYLARINA ULAŞILDI
Aralarında bir dönem Kara Kuvvetleri Komutanlığı MESB Başkanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi'nde Plan Yönetim Destek Şube Müdürlüğü yapan, Coin Madeni isimli şirketin sahibi emekli Albay Yavuz Fildiş'in yanı sıra oyuncu Meltem Beydilli'nin de bulunduğu milyarlarca liralık bahis çarkının detaylarına ulaştı.
Soruşturma, Bank Pozitif ve Flash TV'nin sahibi Erkan Kork'un ofisinde ele geçirilen İmaj- Export verilenin bulunduğu 2 TB kapasiteli hard diski incelemesiyle başladı. Hard disk üzerinden elde edilen bilgilerde şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek, Payfix üzerinden yasadışı bahis sitelerinin paraların aktarıldığı, bu iş içinde Fixturka isimli paralel bir yazılım ekranı/ linki oluşturulduğu belirlendi.
MASKELEME YÖNTEMİ KULLANILDI
Buradan yapılan işlemin ise Payfix tabanında yer alan müşteriye ait cep telefonuna SMS olarak doğrulama kodu iletildiği ve bu kodun da girilmesi suretiyle gerçekleşen para çekme işleminin Payfix müşteri hesabından yapılan kontrolde para yatıran kişinin tanımadığı/ bilmediği anlaşıldı. Yine bir başka Payfix müşteri hesabına para transferi olarak göründüğü, bu şekilde belirlenen Payfix müşteri hesaplarında biriken paranın/bakiyenin de ya kripto varlık aracılığıyla ya da bahis sitesinin hesabına gönderilerek maskeleme yöntemiyle yasadışı bahis finansı için aracılık edildiği tespit edildi.
4 GİZLİ TANIK KONUŞTU
Sabah'ta yer alan habere göre; soruşturmayı derinleştiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, "Ladin", "Siyam" "Ihlamur" ve "Cesur" kod adlı gizli tanıkların bilgilerine başvurdu. Cesur verdiği bilgilerde, "Şirketin sahibi olarak Hamza Kork gözükmesine rağmen şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve asıl sahibi Erkan Kork'tur" dedi. Gizli tanık Cesur'un verdiği bilgileri doğrulayan "Ihlamur" kod adlı gizli tanık Pay Fix Elektronik Para A.Ş.'nin, Şubat 2022'de Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı'ya ait olduğunu bildiğini söyledi.
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Erkan Kork ise Capital Türk Holding A.Ş., Express Holiday, Fix 360, Bank Pozitif, Babilon Town gibi şirketlerin sahibi olduğunu söyleyerek Halil Falyalı ile bir ilgisinin olmadığını savundu.
Pay Fix Elektronik Para A.Ş.'nin evrak üzerindeki sahibi olarak görünen kardeşi Hamza Kork ise, hangi şirkette ortaklığının olduğunu bilmediğini söyledi. Kork, yasadışı bahis paraları ile ilgilerinin olmadığını öne sürerek "Bizim mal varlığımız aileden gelen bir mal varlığıdır" dedi.
Siyam isimli gizli tanık ise bir dönem Kara Kuvvetleri Komutanlığı MESB Başkanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi'nde Plan Yönetim Destek Şube Müdürlüğü yapan, Coin Madeni isimli şirketin sahibi emekli Albay Yavuz Fildiş'in Kork ile birlikte hareket ettiğini, daha sonra sistemden para çaldığını ve şirketten ayrıldığını belirtti.