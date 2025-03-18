"Payfix" isimli ödeme kuruluşu üzerinden yurt dışındaki yasa dışı bahis sitelerinin Türkiye'de faaliyet göstermesini sağladıkları ve bu yöntemle suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 52 şüpheliden 21'i tutuklandı. Lderliğini Erkan Kork'un yaptığı bahis çetesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Soruşturmanın 2024 yılında "Ladin", "Siyam" "Ihlamur" ve "Cesur" kod adlı gizli tanıkların itiraflarıyla başladığı belirlenirken, Pay Fix Elektronik Para A.Ş.'nin, asıl sahibinin Şubat 2022'de Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı'ya ait olduğu iddia edildi.

BAHİS ÇARKININ DETAYLARINA ULAŞILDI Aralarında bir dönem Kara Kuvvetleri Komutanlığı MESB Başkanlığı Bilgi Sistemleri Dairesi'nde Plan Yönetim Destek Şube Müdürlüğü yapan, Coin Madeni isimli şirketin sahibi emekli Albay Yavuz Fildiş'in yanı sıra oyuncu Meltem Beydilli'nin de bulunduğu milyarlarca liralık bahis çarkının detaylarına ulaştı. Flash TV, Pozitifbank ve Payfix ödeme kuruluşuna el konuldu: Sahibi Erkan Kork gözaltında

Soruşturma, Bank Pozitif ve Flash TV'nin sahibi Erkan Kork'un ofisinde ele geçirilen İmaj- Export verilenin bulunduğu 2 TB kapasiteli hard diski incelemesiyle başladı. Hard disk üzerinden elde edilen bilgilerde şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek, Payfix üzerinden yasadışı bahis sitelerinin paraların aktarıldığı, bu iş içinde Fixturka isimli paralel bir yazılım ekranı/ linki oluşturulduğu belirlendi.

MASKELEME YÖNTEMİ KULLANILDI Buradan yapılan işlemin ise Payfix tabanında yer alan müşteriye ait cep telefonuna SMS olarak doğrulama kodu iletildiği ve bu kodun da girilmesi suretiyle gerçekleşen para çekme işleminin Payfix müşteri hesabından yapılan kontrolde para yatıran kişinin tanımadığı/ bilmediği anlaşıldı. Yine bir başka Payfix müşteri hesabına para transferi olarak göründüğü, bu şekilde belirlenen Payfix müşteri hesaplarında biriken paranın/bakiyenin de ya kripto varlık aracılığıyla ya da bahis sitesinin hesabına gönderilerek maskeleme yöntemiyle yasadışı bahis finansı için aracılık edildiği tespit edildi.