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Mahir Polat kimdir, kaç yaşında? İBB Genel Sekreteri Mahir Polat nereli ve ne iş yapıyor?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, yolsuzluk, rüşvet ve terör operasyonları nedeniyle bu sabah gözaltına alındı. Peki Mahir Polat kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte biyografisi.

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Giriş Tarihi :19 Mart 2025 , 11:06 Güncelleme Tarihi :19 Mart 2025 , 11:13
Mahir Polat kimdir, kaç yaşında? İBB Genel Sekreteri Mahir Polat nereli ve ne iş yapıyor?

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Kent Uzlaşısı soruşturmaları çerçevesinde, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat gözaltına alındı. Polat'ın gözaltına alınmasının ardından, kariyeri ve özgeçmişi gündeme geliyor. Peki Mahir Polat kimdir, kaç yaşında? İBB Genel Sekreteri Mahir Polat nereli ve ne iş yapıyor? İşte konuya dair bilgiler…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

MAHİR POLAT KİMDİR?

Mahir Polat, 1976'da Erzincan'da dünyaya geldi. 2002'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun oldu. 2003'te İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi Yüksek Lisans programına başlamış, 2008'de Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde müze küratörlüğü üzerine yüksek lisansını tamamladı.

2011-2015 yılları arasında aynı bölümde kültürel miras mevzuatı dersleri verdi. 2005'te Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde başlayan görevini, 2009'dan itibaren Vakıf Uzmanı olarak sürdürmüş, 2014-2016 arasında Akaretler Atatürk Müzesi, 2016-2019 arasında ise Türk İnşaat ve Sanat Eserleri Müzesi müdürü olarak görevlerde bulundu. Müzecilik, restorasyon ve tarihi çevre koruma alanlarında önemli çalışmalara imza atmış olan Polat, ayrıca Tarih Vakfı Mütevelli Heyeti, Europa Nostra Türkiye ve Vakıf Uzmanları Derneği üyesidir.

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