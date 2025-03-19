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Mehmet Muhittin Palazoğlu kimdir, kaç yaşında? Mehmet Muhittin Palazoğlu nereli, ne iş yapıyor?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik geniş çaplı bir yolsuzluk ve "kent uzlaşısı" soruşturması başlatıldı. Soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 100’den fazla isim gözaltına alındı. Bu isimler arasında Mehmet Muhittin Palazoğlu'da yer alıyor. Peki Mehmet Muhittin Palazoğlu kimdir, kaç yaşında? Mehmet Muhittin Palazoğlu ne iş yapıyor? İşte hakkında merak edilen detaylar.

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Giriş Tarihi :19 Mart 2025 , 12:39 Güncelleme Tarihi :19 Mart 2025 , 12:46
Mehmet Muhittin Palazoğlu kimdir, kaç yaşında? Mehmet Muhittin Palazoğlu nereli, ne iş yapıyor?

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 100'den fazla isim gözaltına alındı. Bu isimler arasında Mehmet Muhittin Palazoğlu'da yer alıyor. Peki Mehmet Muhittin Palazoğlu kimdir, kaç yaşında? Mehmet Muhittin Palazoğlu ne iş yapıyor? İşte hakkında merak edilen detaylar.

"Eko"sistemdeki 100 isme gözaltı!

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Mehmet Muhittin Palazoğlu kimdir?

Mehmet Muhittin Palazoğlu, Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün damadının ağabeyi olarak tanınıyor. 1986 yılında Bolu'da doğan Palazoğlu, Anadolu Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi'nden mezun oldu.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Muhittin Palazoğlu ne iş yapıyor, mesleği ne?

Mehmet Muhittin Palazoğlu, Palazoğlu, AdStation ve Vesen Yapı şirketlerinin kurucusu ve yönetim kurulu başkanıdır.

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