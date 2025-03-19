Mehmet Muhittin Palazoğlu kimdir, kaç yaşında? Mehmet Muhittin Palazoğlu nereli, ne iş yapıyor?

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 100'den fazla isim gözaltına alındı. Bu isimler arasında Mehmet Muhittin Palazoğlu'da yer alıyor. Peki Mehmet Muhittin Palazoğlu kimdir, kaç yaşında? Mehmet Muhittin Palazoğlu ne iş yapıyor? İşte hakkında merak edilen detaylar. "Eko"sistemdeki 100 isme gözaltı!