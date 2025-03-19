SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Aslı Baykal'dan İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin açıklama: Temiz siyaset için büyük adımlar | CHP'ye kurultay çağrısı

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması, İBB'ye başlatılan kent uzlaşı ve yolsuzluk operasyonları sonrası Aslı Baykal'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. "Türk adaletine güvenin" diyen Baykal, "Bu soruşturmalar ülkenin zararına değil çok yararına ve temiz siyaset için büyük adımlar" ifadelerini kullandı. Aslı Baykal, İmamoğlu ve CHP Genel Merkezi'nin gözaltıları daha önceden bildiğini, ön seçim tiyatrosuna girişip vatandaşı adaletle karşı karşıya getirmeyi hedeflediğini dile getirdi. CHP'ye "Güzel bir takvim belirleyip tertemiz bir kurultay yapın" çağrısı yaptı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Mart 2025 , 11:12 Güncelleme Tarihi :19 Mart 2025 , 11:35
Aslı Baykal’dan İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin açıklama: Temiz siyaset için büyük adımlar | CHP’ye kurultay çağrısı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, suç örgütü liderliği yaparak para aklamak, rüşvet, dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırmak gibi eylemlere karıştığı, ayrıca 'kent uzlaşısı' faaliyetleri çerçevesinde terör örgütüne yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Merhum Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması, İBB'ye başlatılan kent uzlaşı ve yolsuzluk operasyonları sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Aslı Baykal, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını ʺTemiz siyaset için büyük adımlarʺ diyerek yorumladı (Takvim.com.tr)Aslı Baykal, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını ʺTemiz siyaset için büyük adımlarʺ diyerek yorumladı (Takvim.com.tr)


Baykal, "Bu soruşturmalar ülkenin zararına değil çok yararına ve temiz siyaset için büyük adımlar. Bize düşen Türk adaletine güvenmek ve soruşturmaların sonucunu beklemek" ifadelerini kullandı.

Gözaltıların diploma soruşturmasını etkilememek için bekletildiğini öne süren Baykal, "Bugünkü gözaltılar üstüste darbeler gibi görünüyor ama muhtemelen bekletildi bile diploma soruşturmasını etkilememek için. İmamoğlu'nun CHP üzerindeki etkinliği düşünülünce bu etki nereden kaynaklanıyor ne ile besleniyor diye düşünmemek mümkün değil" şeklinde konuştu.

Baykal, İmamoğlu ve Özel'in gözaltıları daha önceden bildiğini bu yüzden ön seçim tiyatrosuna giriştiğini söyledi (Takvim.com.tr)Baykal, İmamoğlu ve Özel'in gözaltıları daha önceden bildiğini bu yüzden ön seçim tiyatrosuna giriştiğini söyledi (Takvim.com.tr)


ÖN SEÇİM TİYATROSU! TAKVİM YAZDI... BAYKAL HAKİKATİ ANLATTI

Aslı Baykal, İmamoğlu ve CHP Genel Merkezi'nin gözaltıları daha önceden bildiğini, ön seçim tiyatrosuna girişip vatandaşı adaletle karşı karşıya getirmeyi hedeflediğini dile getirdi.

Ekrem İmamoğlunun tek adaylık oyunu! Mansur Yavaş ön turlara başladı: Günü gelince bakarız | İmza vermeyen 17 isimEkrem İmamoğlunun tek adaylık oyunu! Mansur Yavaş ön turlara başladı: Günü gelince bakarız | İmza vermeyen 17 isim



Bilindiği üzere Takvim.com.tr, İmamoğlu'nun ön seçimi siyasi bir koruma zırhı olarak kullandığını manşet manşet yazmış, hakkında devam eden davalar ve İBB'deki yolsuzlukları perdelemek için adaylık dayatmasında bulunduğunu okurlarına aktarmıştı.

Aslı Baykal ve merhum Deniz Baykal (Takvim.com.tr)Aslı Baykal ve merhum Deniz Baykal (Takvim.com.tr)


TEMİZ KURULTAY ÇAĞRISI: CHP ATATÜRK'E BAĞLI KADRO İLE YOLUNA DEVAM ETMELİ

CHP'ye "temiz kurultay" çağrısı yapan Baykal sözlerini şu ifadelerle noktaladı;

Çok gereksiz, tek kişilik, apar topar bir ön seçim yapılma sebebi bu gözaltıların olacağını bilmek ve vatandaşı adalet ile karşı karşıya getirmek idi. Bu soruşturmalar ülkenin zararına değil çok yararına ve temiz siyaset için büyük adımlar.

Bize düşen Türk adalerine güvenmek ve soruşturmaların sonucunu beklemek. CHP'ye düşen güzel bir takvim belirleyip tertemiz bir kurultay yapmak, Atatürk'e gerçekten bağlı bir kadro ile yoluna devam etmek.

CHPli İBBye geniş çaplı operasyon! İmamoğlu ve kurduğu Ekosistemdeki 100den fazla kişiye gözaltı: İsim isim tam listeCHPli İBBye geniş çaplı operasyon! İmamoğlu ve kurduğu Ekosistemdeki 100den fazla kişiye gözaltı: İsim isim tam liste
CANLI TAKİP | İBB’ye yolsuzluk ve terör soruşturması! Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı! Savcılık gerekçesini açıkladıCANLI TAKİP | İBB’ye yolsuzluk ve terör soruşturması! Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı! Savcılık gerekçesini açıkladı
Balya balya paradan kule dikenler alındı! İmamoğlundan sonra Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaza gözaltı: Suçtan elde edilen para aklandıBalya balya paradan kule dikenler alındı! İmamoğlundan sonra Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaza gözaltı: Suçtan elde edilen para aklandı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li İBB’ye geniş çaplı operasyon! İmamoğlu ve kurduğu Ekosistemdeki 100’den fazla kişiye gözaltı: İsim isim tam liste
MHP lideri Devlet Bahçeli’den Ekrem İmamoğlu açıklaması: Hiç kimse hesap sorulamaz değildir | Türk yargısına güvenim tamdır
Türk Telekom
Aslı Baykal’dan İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin açıklama: Temiz siyaset için büyük adımlar | CHP’ye kurultay çağrısı
CANLI TAKİP | İBB’ye yolsuzluk ve terör soruşturması! Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı! Savcılık gerekçesini açıkladı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltı öncesi son görüntüsü... Selim İmamoğlu’ndan tehdit: Devran dönecek
Kuruluş Osman 6. Sezon
Balya balya paradan kule dikenler alındı! İmamoğlu’ndan sonra Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz’a gözaltı: Suçtan elde edilen para aklandı
Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı anlarda Mansur Yavaş’ın Tayvan’da olduğu ortaya çıktı: Bilet ayarlayamadık
Ateşkes bitti Itamar döndü! Aşırı sağcı Ben Gvir yeniden bakan oluyor
CHP’li belediyelere kent uzlaşısı operasyonu! Resul Emrah Şahan ve Mahir Polat’a gözaltı: İmamoğlu’nun Kandil santrali mercek altında
Kennedy dosyası açıldı! Sansürsüz yüzlerce sayfa: İşte suikastın arka planı
İsmail Saymaz gözaltına alındı! Gezi Parkı sanıkları ile irtibatı tespit edildi
Ekrem İmamoğlu’nun diploması iptal edildi! İstanbul Üniversitesi duyurdu... Belgeler savcılığa ve YÖK’e gönderilecek
CANLI | İsrail ateşkesi bozdu: Yüzlerce şehit! Gazze’ye gece boyunca saldırı: Mülteci kampına topçu ateşi
CHP’lilerden TBMM’de İmamoğlu sabotajı: İptal edilen diplomayı bahane ederek kürsüyü işgal ettiler
Kutup havası 48 ili vuracak! İstanbul’da bugün kar yağacak mı? Meteoroloji saat verdi: Fırtına ile kuvvetlenecek!
Kayıtsız şartsız Mourinho: Yönetimin Portekizli teknik adama güveni sonsuz!
Galatasaray’dan Fenerbahçe’nin yıldızına kanca! Bedavaya imza atabilir
Galatasaray’dan çılgın transfer! Gardi’ye tam yetki verildi