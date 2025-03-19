Aslı Baykal’dan İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin açıklama: Temiz siyaset için büyük adımlar | CHP’ye kurultay çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, suç örgütü liderliği yaparak para aklamak, rüşvet, dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırmak gibi eylemlere karıştığı, ayrıca 'kent uzlaşısı' faaliyetleri çerçevesinde terör örgütüne yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.
Merhum Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması, İBB'ye başlatılan kent uzlaşı ve yolsuzluk operasyonları sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Aslı Baykal, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını ʺTemiz siyaset için büyük adımlarʺ diyerek yorumladı (Takvim.com.tr)
Baykal, "Bu soruşturmalar ülkenin zararına değil çok yararına ve temiz siyaset için büyük adımlar. Bize düşen Türk adaletine güvenmek ve soruşturmaların sonucunu beklemek" ifadelerini kullandı.
Gözaltıların diploma soruşturmasını etkilememek için bekletildiğini öne süren Baykal, "Bugünkü gözaltılar üstüste darbeler gibi görünüyor ama muhtemelen bekletildi bile diploma soruşturmasını etkilememek için. İmamoğlu'nun CHP üzerindeki etkinliği düşünülünce bu etki nereden kaynaklanıyor ne ile besleniyor diye düşünmemek mümkün değil" şeklinde konuştu.
Baykal, İmamoğlu ve Özel'in gözaltıları daha önceden bildiğini bu yüzden ön seçim tiyatrosuna giriştiğini söyledi (Takvim.com.tr)
ÖN SEÇİM TİYATROSU! TAKVİM YAZDI... BAYKAL HAKİKATİ ANLATTI
Aslı Baykal, İmamoğlu ve CHP Genel Merkezi'nin gözaltıları daha önceden bildiğini, ön seçim tiyatrosuna girişip vatandaşı adaletle karşı karşıya getirmeyi hedeflediğini dile getirdi.
Bilindiği üzere Takvim.com.tr, İmamoğlu'nun ön seçimi siyasi bir koruma zırhı olarak kullandığını manşet manşet yazmış, hakkında devam eden davalar ve İBB'deki yolsuzlukları perdelemek için adaylık dayatmasında bulunduğunu okurlarına aktarmıştı.