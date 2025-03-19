Aslı Baykal’dan İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin açıklama: Temiz siyaset için büyük adımlar | CHP’ye kurultay çağrısı

Aslı Baykal ve merhum Deniz Baykal (Takvim.com.tr)





TEMİZ KURULTAY ÇAĞRISI: CHP ATATÜRK'E BAĞLI KADRO İLE YOLUNA DEVAM ETMELİ



CHP'ye "temiz kurultay" çağrısı yapan Baykal sözlerini şu ifadelerle noktaladı;



Çok gereksiz, tek kişilik, apar topar bir ön seçim yapılma sebebi bu gözaltıların olacağını bilmek ve vatandaşı adalet ile karşı karşıya getirmek idi. Bu soruşturmalar ülkenin zararına değil çok yararına ve temiz siyaset için büyük adımlar.



Bize düşen Türk adalerine güvenmek ve soruşturmaların sonucunu beklemek. CHP'ye düşen güzel bir takvim belirleyip tertemiz bir kurultay yapmak, Atatürk'e gerçekten bağlı bir kadro ile yoluna devam etmek.