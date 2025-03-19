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Google’ın algoritma değişikliği TBMM gündeminde! Hüseyin Yayman: Gerekli düzenlemeler hayata geçirilecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Google'ın medya kuruluşlarını ekonomik olarak zor durumda bırakan ve halkın haber alma hakkını sınırlandıran politikalarına karşı net bir duruş sergileyeceklerini, bu konuda gerekli düzenlemeleri hayata geçireceklerini bildirdi. Yayman komisyonun Google'ın algoritma değişikliği ve sonuçlarını görüşmek üzere perşembe günü toplanacağını ifade etti.

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Giriş Tarihi :19 Mart 2025 , 12:52 Güncelleme Tarihi :19 Mart 2025 , 13:08
Google’ın algoritma değişikliği TBMM gündeminde! Hüseyin Yayman: Gerekli düzenlemeler hayata geçirilecek

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Google'ın tek taraflı politikalarının medya ekosistemine ciddi zarar verdiğini, bu konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti.

"DEĞİŞİKLİKLER CİDDİ BASKILAR OLUŞTURUYOR"
Google'ın medya dünyasını şekillendirmesine izin vermeyeceklerinin altını çizen Yayman, 2024 yılında gerçekleştirilen şeffaf olmayan algoritma değişikliklerinin, yayıncılar üzerinde ciddi baskılar oluşturduğuna dikkati çekti.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, ʺGoogle'ın algoritma değişikliğiniʺ görüşecek. (AA)TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, ʺGoogle'ın algoritma değişikliğiniʺ görüşecek. (AA)

"REKABETİ BOZUYOR"
Yapılan değişikliklerle bazı haber sitelerinin "keşfet" trafiği tamamen sıfırlanırken, belirli platformlara ayrıcalık tanındığını ifade eden Yayman, bu durumun rekabet ortamını bozduğunu, halkın haber alma özgürlüğünü tehdit ettiğini dile getirdi.

Dijital mecraların tarafsız ve adil olması gerektiğini vurgulayan Yayman, "Google'ın aldığı tek taraflı kararlar, medya kuruluşlarını zor durumda bırakıyor ve bu durum artık tahammül sınırlarını aştı. Bağımsız ve yerel haber kaynakları dijitalde görünmez hale getirilirken, belirli medya kuruluşlarına ayrıcalık tanınmaktadır. Dijital platformların keyfi uygulamaları, medya kuruluşları için sadece ekonomik bir sorun değil, aynı zamanda doğrudan bir sansür mekanizmasına dönüşmektedir. Yayıncıların kendi kaderlerini belirleme hakkı ellerinden alınamaz." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman gerekli düzenlemeleri hayata geçireceklerini bildirdi. (AA)AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman gerekli düzenlemeleri hayata geçireceklerini bildirdi. (AA)

Google'ın bu politikalarının yalnızca Türkiye'de değil, dünya genelinde büyük bir rahatsızlık yarattığını belirten Yayman, küresel çapta da bu tür tekelleşmeye karşı mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

YAYMAN TARİH VERDİ! KOMİSYON TOPLANIYOR
Komisyon Başkanı Yayman, medya kuruluşlarının Google karşısında yalnız bırakılmaması gerektiğinin altını çizerek, şunları ifade etti:

"Google, algoritma değişiklikleri konusunda şeffaf olmalı ve yayıncılara adil bir yaklaşım sergilemelidir. Rekabete aykırı uygulamalara son verilmeli, keşfet alanında her görüşten haber sitesine eşit fırsat tanınmalıdır. Dijital platformlar, medya çeşitliliğini ve bağımsız haberciliği tehdit eden politikalarına derhal son vermelidir. Google'ın medya kuruluşlarını ekonomik olarak zor durumda bırakan ve halkın haber alma hakkını sınırlandıran politikalarına karşı net bir duruş sergileyeceğiz. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu süreci yakından takip ediyor ve gerekli düzenlemeler hayata geçirilecek"

Yayman, medya kuruluşlarının Google karşısında yalnız bırakılmaması gerektiğinin altını çizdi. (AA)Yayman, medya kuruluşlarının Google karşısında yalnız bırakılmaması gerektiğinin altını çizdi. (AA)

Yayman, TBMM Dijital Mecralar Komisyonunun, Google'ın algoritma değişikliği ve sonuçlarını görüşmek üzere perşembe günü toplanacağını bildirdi.

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