Başkan Erdoğan: Bu soykırım durdurulmalı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün öğle saatlerinde Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı barışla sona ermesi için Türkiye'nin gayretlerini sürdürdüğünü belirtti.



Erdoğan, her iki liderle yaptığı görüşmede de İsrail'in Gazze'ye yönelik insani yardımları durdurması ile başlayan, nihayetinde ateşkesi sonlandırıp sivil halkı katletmeye kadar varan soykırım politikasına müsaade edilmemesi gerektiğini, bu konuda uluslararası toplumun üstüne düşeni yapması gerektiğini ifade etti. Erdoğan, Netanyahu'nun soykırım politikasına uluslararası toplumun artık "dur" demesi gerektiğinin öneminin altını çizdi.



Başkan Başkan Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu tarafından törenle karşılandı.



İSRAIL KANDAN BESLENEN TERÖR DEVLETİDİR

Başkan Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu öğrencileri ile İftar Programı'na katıldı. Siyonist rejimin Gazze'de soykırıma devam ettiğini belirten Erdoğan, "İsrail kandan beslenen terör devletidir.



Vahşetin sorumluları döktükleri her damla kanın hesabını vereceklerdir. Bugün masum çocukları bebekleri kadınları yakan ateş, bu pervasızlık ve küstahlıkla devam ederse elbet bir gün çırayı tutanları da ateşe benzin dökenleri de saracaktır" dedi.

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