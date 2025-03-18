Başkan Erdoğan’dan siyonist rejime sert tepki: Terör devleti İsrail

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu öğrencileriyle iftar programında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ramazan Ayı'nın hayırlar getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Sizlerin vasıtasıyla ülkemizde ve sınırlarımız ötesinde fedakarca görev yapan tüm askerlerimize selamlarımı, sevgilerimı gönderiyorum. Her birine vazifelerinde üstün başarılar temenni ediyorum. Yine bu vesileyle şanlı tarihimizin kilometre taşlarından olan Çanakkale Deniz Zaferimizin 110. yıl dönümü kutlu olsun diyorum.

Başkan Erdoğan'dan MSÜ Kara Harp Okulu öğrencileriyle iftar programında önemli açıklamalar (AA)

Camları ve kanlarıyla, hafızalara kazınan direniş kıyamıyla, Çanakkale'de destan yazan şehitlerimizi anıyorum. Başta Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cevat Paşa'dan Yarbay Selahaddin Adil Paşa'ya, kahraman ordumuzun tüm komutanlarını saygıyla anıyorum. Anadolu'nun ve gönül coğrafyamızın dört bir yanından gelerek, devrin zalimlerinin karşısına dikilen tüm kahramanlara Rabbimden bir kez daha rahmet diliyorum. Aziz vatanı düşman çizmelerine çiğnetmeyen o demir çemberi göğsünde kırıp parçalayan tüm kahramanlarımıza bir kere daha şükranlarımı sunuyorum. Rabbim şehit ve gazilerimizin emanetine hakkıyla sahip çıkmayı, istiklal ve istikbal sancağını bundan sonra da aşkla, şevkle, gururla dalgalandırmayı bizlere de nasip eylesin diyorum.

Başkan Erdoğan'dan MSÜ Kara Harp Okulu öğrencileriyle iftar programında önemli açıklamalar (AA)

Değerli arkadaşlar, Çanakkale zaferi Balkan harbinden ve üst üste gelen ihanetlerden yorgun düşmüş, işgalci güçlerin hasta adam olarak gördükleri bir milletin yeniden şahlanışının, yeniden dirilişinin müjdecisi olmuştur. Genciyle, yaşlısıyla, kadını ve erkeğiyle el ele, yürek yüreğe verip zaferle taçlandırdığımız milli mücadelenin fitili Çanakkale Zaferi ile ateşlenmiş bu zafer milletimize taptaze bir kıyam ve diriliş ümidi aşılamıştır.

Milletimizin hücrelerine işleyen şehadet bilinci, İstiklal harbinde tüm ışıltısıyla bir kez daha parlamış, dünyanın diğer milletleri için mümtaz bir mücadele örneği teşkil etmiştir.

Kore'de, Kıbrıs'ta ve daha pek çok yerde Mehmetçik'in sergilediği vakur ve erdemli tavır milli kimliğimizin tarihe düştüğü birer eşsiz not hükmündedir. Merhameti ve merhameti kadar mücadelesiyle de örnek bir ecdadın ahbabı olmaktan hepimiz iftihar ediyoruz. Burada şunu da büyük bir gururla ifade etmek istiyorum. Yüz on yıl önceki hayasız akınları nasıl bozguna uğratıp vatanımızın birliğini milletimizin dirlik ve kardeşliğini temin ettiysek bugün de aynı azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz. Ülkemize hedef olan sini planları, hain emelleri, kararlılık senaryoları yırtıp atıyoruz.

Başkan Erdoğan'dan MSÜ Kara Harp Okulu öğrencileriyle iftar programında önemli açıklamalar (AA)

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Terörsüz Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Bölgemizin hasretini çektiği, kalıcı barış ortamına kavuşmasını sağlayacak bu çalışmaların neticelerini inşallah yakında göreceğiz. Bizim gayemiz son iki asırdır, kimi zaman etnik, kimi zaman mezhebi fay hatları üzerinden sahnelenen planları tarihin çöp sepetine yollamaktır.

Derdimiz huzurdur, kardeşliktir, muhabbettir, kader ve gönül birliğini bu topraklarda ilelebet hakim kılmaktır. Allah'ın izniyle bu amacımızda da muvaffak olacağız. Burada şunu çok açık ve net söylemek isterim. Arz-ı Mev'ud hezeyanıyla coğrafyamızı kana, gözyaşına, istikrarsızlığa ve zulme boğmak isteyenlerin sonuna kadar karşısında duracağız.

Başkan Erdoğan'dan MSÜ Kara Harp Okulu öğrencileriyle iftar programında önemli açıklamalar (AA)

İSRAİL TERÖR DEVLETİDİR



Bir asır evvel olduğu gibi istilacı heveslerle coğrafyamız üzerinde ameliyat yapmaya kalkanlar karşısında Türkiye'yi bulacaklardır. Siyonist rejim dün gece Gazze'ye düzenlediği vahşi saldırılarla masumların kanından, canından ve gözyaşından beslenen bir terör devleti olduğunu bir kez daha göstermiştir. Üç yüz otuz bin masumu düşünebiliyor musunuz? Bir sahur vaktinde bu siyonist rejim maalesef soykırım yaparak katletmiştir.

Çoğu çocuk ve kadın akşam aldığım haberle dört yüzün üzerinde kardeşimizin şehit edildiği vahşetin sorumluları döktükleri her damla kanın hesabını vereceklerdir.

Bugün masum çocukları, bebekleri, kadınları yakan ateş bu şımarıklıkla, bu cinnet haliyle, bu pervasızlık ve küstahlıkla devam edilirse elbet bir gün çırayı tutanları ateşe benzin dökenleri de saracaktır.

Başkan Erdoğan'dan MSÜ Kara Harp Okulu öğrencileriyle iftar programında önemli açıklamalar (AA)

SAVUNMA SANAYİNDE PARMAK İLE GÖSTERİLİYORUZ

Türkiye olarak bu mübarek günlerde Gazze'li mazlumların ve Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Katliamların durması, sükunetin tesisi ve ateşkesin tekrar sağlanması için diplomatik çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz.

Milletimizin medarı iftiharı kahraman ordumuz eriştiği yüksek caydırıcılık kapasitesiyle küresel düzeyde müessir bir güç haline geldi. Son dönemde yaptığımız yüksek teknoloji hamlesiyle yerlilik oranını yüzde yirmilerden yüzde seksen seviyesinin üzerine taşıdığımız savunma sanayi alanında parmakla gösteriliyoruz.