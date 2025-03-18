Ekrem İmamoğlu’nun şaibeli yatay geçiş haberini ilk kez Kenan Kıran gündeme getirdi TAKVİM manşete taşıdı!

Ekrem İmamoğlu (Takvim.com.tr)

SINAVSIZ KAYIT 'ŞÜPHELİ İŞLEM'



İddiaya göre; İmamoğlu, 1987'de Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'ne sınavsız kayıt yaptırdı. Yılsonu gelmeden 1985'te kurulan Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Bölümü'ne geçti. İki yıl eğitim gördü. Sınavsız girdiği okulu, yatay geçiş yapılabilecek bir üniversite olmamasına rağmen 1990'da İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü'ne yatay geçiş yaptı. Üstelik bu işlemle ilgili ÖSYM'de herhangi bir kayıt yok. İÜ'nün 1990 tarihli ek kontenjanla öğrenci alım şartlarını gösteren ilanı da İmamoğlu'nun söz konusu geçişinin usulsüzlüğünü belgeliyor.