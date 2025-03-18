Ekrem İmamoğlu’nun şaibeli yatay geçiş haberini ilk kez Kenan Kıran gündeme getirdi TAKVİM manşete taşıdı!

İstanbul Üniversitesi tarafından diplomasi iptal edilen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yatay geçişinde şaibe olduğunu 21 Haziran 2019 tarihinde ilk kez gazeteci Kenan Kıran'ın gündeme getirdiği ortaya çıktı.
İstanbul Üniversitesi tarafından diplomasi iptal edilen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yatay geçişinde şaibe olduğunu 21 Haziran 2019 tarihinde ilk kez gazeteci Kenan Kıran'ın gündeme getirdiği ortaya çıktı.
TAKVİM.COM.TR MANŞETE TAŞIDI
Sabah'ta yer alan haberi aynı tarihlerde Takvim.com.tr'nin de manşete taşıdığı haberde İmamoğlu'nun söz konusu bölüme Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yerleştirilmediği, sınavsız girdiği Girne Amerikan Üniversitesi'nden, sınavla öğrenci kabul eden İÜ'ne yatay geçiş şartlarını sağlamadan yasa dışı geçiş yaptığı ifade ediliyor.
Haberde, ÖSYM kayıtlarında da yer almayan yatay geçişle ilgili YÖK'ün de inceleme başlatmasının beklendiği belirtiliyor.
İşte 21 Haziran 2019 tarihinde Sabah gazetesinde Kenan Kıran imzasıyla yayımlanan haber:
İmamoğlu'nun, yatay geçiş yaptığı 1990'da İstanbul Üniversitesi'nin Milliyet'te yayınlanan kontenjan ilanına göre, İngilizce İşletme Bölümü'ne sadece 5 öğrencinin alınacağı görülüyor. Ancak İmamoğlu'nun ÖSYM tarafından yerleştirilmediği öğrenildi.
SINAVSIZ KAYIT 'ŞÜPHELİ İŞLEM'
İddiaya göre; İmamoğlu, 1987'de Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'ne sınavsız kayıt yaptırdı. Yılsonu gelmeden 1985'te kurulan Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Bölümü'ne geçti. İki yıl eğitim gördü. Sınavsız girdiği okulu, yatay geçiş yapılabilecek bir üniversite olmamasına rağmen 1990'da İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü'ne yatay geçiş yaptı. Üstelik bu işlemle ilgili ÖSYM'de herhangi bir kayıt yok. İÜ'nün 1990 tarihli ek kontenjanla öğrenci alım şartlarını gösteren ilanı da İmamoğlu'nun söz konusu geçişinin usulsüzlüğünü belgeliyor.
KANIT, DİPLOMA NOTU!
İmamoğlu'nun 59 olan diploma notu notu yatay geçiş şartlarını sağlamadığı halde İÜ'ye geçtiğinin bir kanıtı olarak görünüyor.
Eğer İmamoğlu, yatay geçişte istenen yüksek puanı sağlayabilmiş olsaydı, kalan yıllarda sınıfı geçecek kadar puan bile alsaydı, diploma notunun 70'den aşağı olmaması gerekirdi. İmamoğlu'nun geçiş yaptığı İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nde 5 kişilik yatay geçiş kontenjanı açıldığına yönelik belgeler de geçişteki usulsüzlüğe işaret ediyor.