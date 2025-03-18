Kimler Cumhurbaşkanı adayı olabilir? Cumhurbaşkanı adayı olma şartları neler?

ÜNİVERSİTE MEZUNU OLMAYANLAR ADAY OLABİLİR Mİ?
Cumhurbaşkanı adaylığı için üniversite mezunu olmak zorunludur. Adayların yükseköğrenim diplomasını ibraz etmeleri gerekmektedir.
Adaylık İçin Gerekli Belgeler
Cumhurbaşkanı adaylarının başvurularında sunmaları gereken belgeler şunlardır:
- Aday gösterenlerin milletvekili olduğunu gösteren kimlik belgesi veya TBMM Başkanlığından alınan belge örneği
- Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı
- Yükseköğrenim mezuniyetini gösteren onaylı diploma örneği
- Adayın imzasını içeren yazılı muvafakat belgesi
- Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü'nden alınmış adli sicil ve arşiv kaydı
- Arka fonu beyaz olan (bayrak, resim veya dini sembol içermeyen) 6 adet vesikalık renkli fotoğraf
- Fotoğrafların yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış hali
Sabıka kaydı bulunan adaylar, başvuru dilekçelerine mahkumiyet kararlarının yanı sıra, memnu hakların iadesi kararlarını ve bu kararların kesinleştiğini gösteren resmi belgeleri de eklemek zorundadır.
CUMHURBAŞKANI ADAYI NASIL GÖSTERİLİR?
Cumhurbaşkanı aday gösterme süreci şu şekilde işler: