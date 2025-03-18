Kimler Cumhurbaşkanı adayı olabilir? Cumhurbaşkanı adayı olma şartları neler?

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) belirlediği usullere göre, kimlerin aday olabileceği, kimlerin başvuru yapamayacağı ve seçimlerin nasıl işleyeceği birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Özellikle, cumhurbaşkanı olmak için gerekli yaş sınırı, eğitim şartı ve adli sicil durumu gibi kriterler dikkat çekiyor.