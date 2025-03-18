1 saatte Tekirdağ 2 saatte Çanakkale! Mesafeler kısalıyor... Kınalı-Malkara Otoyolu’nun temeli atıldı

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Kınalı-Malkara Otoyolu Temel Atma Töreni gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu törende yaptığı konuşmada, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünün eşsiz atmosferinde, Çanakkale'nin ulaşım ağının gücüne güç katacak Kınalı-Malkara Otoyolu'nun temel atma töreninde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde cumhuriyet tarihinin en büyük ulaştırma projelerinden biri olan Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nün hizmete açıldığını aktaran Uraloğlu, 7 milyon aracın köprüden geçiş yaptığını belirtti. 1915 Çanakkale Köprüsü 3 yaşında! Yılda 25,3 milyar tasarruf... Kaç araca hizmet verdi? 1915 Çanakkale Köprüsü 3 yaşında! Yılda 25,3 milyar tasarruf... Kaç araca hizmet verdi? Uraloğlu, 23 yıl içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkeye 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu gibi bir çok eser kazandırdıklarını vurguladı.

Kınalı-Malkara Otoyolu'nun Temel Atma Töreni gerçekleştirildi (Fotoğraf: AA) Bakanlık olarak 2002 yılından bu yana Çanakkale'nin ulaşım ve iletişim alt yapısı için yaklaşık 218 milyar liralık yatırım gerçekleştirildiğini dile getiren Uraloğlu, şöyle devam etti: "20 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 438 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 45 kilometreden 671 kilometreye çıkardık. Çanakkale'de hiç tünel yoktu, 16 bin 771 metre uzunluğunda 6 tünel inşa ettik. Assos ve Troya tünellerini açarak, onlarca keskin virajı barındıran Kaz Dağları'nı sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıkardık. Kaz Dağları'ndaki ulaşım süresini 50 dakikadan 5 dakikaya indirerek Çanakkale ve İzmir limanlarının hinterlandında bulunan lojistik kara yolu altyapısını güçlendirdik." Uraloğlu, Cumhuriyet'in 100. yılında Gelibolu-Eceabat Yolu bünyesinde inşa edilen Eceabat tünellerinin hizmete açıldığını anımsattı.