CHP’de Özgür Özel’i sallayan yok! İzmir’de tam gaz nepotizm... Yengesini memur kadrosundan belediyede işe sokturdu

MERSİN'DE KUZEN BELEDİYECİLİĞİ Bu durum CHP 'deki ilk "nepotizm" skandalı değil... CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'ndeki "kuzen" atamaları belgeleriyle deşifre oldu. Buna göre; CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Gökayaz" soyadını taşıyan hala oğullarını belediyede üst düzey görevlere getirip maaşa bağladı. Kuzenlerden kimine "müdürlük" tevdi edilirken kimine de "başkanlık" verilmiş.

BOLU'DA "DAYI OĞLU" BELEDİYECİLİĞİ Bolu'da belediye başkanı Tanju Özcan'ın itfaiye teşkilatını dayı oğlu Sedat Gülener'e bağlaması tepkileri beraberinde getirdi. Yangın faciası sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Gülener tutuklandı. ANTALYA'DA MUHİTTİN BÖCEK'TEN "YEĞEN" ATAMASI CHP 'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Genel Sekreter Yardımcılığı görevine yeğeni Cemil Böcek'i getirdi. Cemil Böcek, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı başta olmak üzere toplamda 7 daire başkanlığından sorumlu olacak.

Terör tutuklusu Ahmet Özer'in Esenyurt'ta kurduğu aile saltanatı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü) BELEDİYEYİ AKRABALARINA PEŞKEŞ ÇEKTİ Geride bıraktığımız aylarda hakkında başlatılan terör soruşturması kapsamında tutuklanan CHP /DEM'li Ahmet Özer'in Esenyurt'ta nepotizm çarkı kurduğu, akrabalarını maaşa bağladığı tespit edildi. Ahmet Özer görevden alınmadan önce kayınbiraderi Metin Günsan'ı Esenyurt Belediyesi'nde Genel Koordinatör ve belediyede Mali İşler Koordinatörü olarak görevlendirdi. 'Başka kimseyi bulamadım' diyerek kendini savundu.

Terör tutuklusu Ahmet Özer'in Esenyurt'ta kurduğu aile saltanatı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)



Özer'in oğlu Serhan Özer'e Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü'nde Danışmanlık, kızı Seraf Özer'e ise Medya ve İletişimden Sorumlu Danışmanlık görevi verdiği belirlendi.

Kardeşi Azad Özer'in Koruma Sorumlusu olduğu, kız kardeşinin oğlu Muhammet Özçoban'ın Özel Kalem Müdürü olduğu, diğer kız kardeşinin oğlu Savaş Çağlar'ın ise önce İmardan Sorumlu Danışman daha sonra ise Teknik İşler ve İmar'dan sorumlu Danışman yapıldığı saptandı.



Ahmet Özer'in dayısının oğlu Muhammet Yılmaz'ın ise İşyeri Ruhsat İşleri Danışmanı olarak görev yaptığı kaydedildi. Özer'in dayısının oğlu Botan Fırat Yılmaz'ın ise özel kalem personeli olarak çalıştığı belirtildi.