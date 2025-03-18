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CHP'de Özgür Özel'i sallayan yok! İzmir'de tam gaz nepotizm... Yengesini memur kadrosundan belediyede işe sokturdu

CHP'deki "nepotizm" rutini tam gaz devam ediyor. Eş, dost, akraba atamaları sürüyor. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun yengesi Zübeyde Güzelay Aslanoğlu'nu Menderes Belediyesi'nde memur kadrosundan işe sokturduğu ortaya çıktı. İzmir'deki yengeye kadro kıyağı "CHP'de bir tane eş, dost, akraba ataması yoktur. Bu yalanlara karşı bu özgüvenle mücadele ettik" Özgür Özel'i yalancı çıkardı. Mersin'den Bolu'ya, Antalya'dan Esenyurt'a uzanan nepotizm çarkında CHP'lilerin Özel'i takmadığını gözler önüne serdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Mart 2025 , 17:03 Güncelleme Tarihi :18 Mart 2025 , 17:18
CHP’de Özgür Özel’i sallayan yok! İzmir’de tam gaz nepotizm... Yengesini memur kadrosundan belediyede işe sokturdu

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CHP'li belediyeler usulsüz işler, adrese teslim ihaleler, terör soruşturmalarının yanı sıra nepotizm ve akraba atamalarıyla gündeme geliyor.

Durum öyle bir vaziyet aldı ki; CHP'li isimler "Bu işler CHP'ye olan güveni sarsar. Müsaade etmeyeceğiz. Tüm atamaları geri aldırttık" diyen Özgür Özel'i yalanlamak için adeta birbiriyle yarışır hale geldi.

Aslanoğlu’nun ağebeyi Salim Birol Aslanoğlu ile Zübeyde Güzelay (Takvim.com.tr)Aslanoğlu’nun ağebeyi Salim Birol Aslanoğlu ile Zübeyde Güzelay (Takvim.com.tr)


YENGEYE "NİKAH" KIYAĞI... ÖNCE İMZA SONRA KADRO

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun yengesi Zübeyde Güzelay Aslanoğlu'nu Menderes Belediyesi'nde memur kadrosundan işe sokturduğu ortaya çıktı.

İzmir merkezli haber sitesi SON MÜHÜR'de yer alan detaylara göre; Aslanoğlu'nun ağabeyi Salim Birol Aslanoğlu ile Zübeyde Güzelay, 22 Şubat 2025'te dünyaevine girdi.

Aslanoğlu’nun ağebeyi Salim Birol Aslanoğlu ile Zübeyde Güzelay (Takvim.com.tr)Aslanoğlu’nun ağebeyi Salim Birol Aslanoğlu ile Zübeyde Güzelay (Takvim.com.tr)

2023 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden emekli olan yenge Zübeyde Güzelay'ın nikah töreninden kısa bir süre sonra Menderes Belediyesi Evde Hizmetler Birimi'nde memur olarak işe başladığı öğrenildi.

Güzelay ile ilgili dikkat çeken bir diğer detay ise 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Güzelbahçe Belediye Meclis Üyeliği için aday olması.

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MERSİN'DE KUZEN BELEDİYECİLİĞİ

Bu durum CHP'deki ilk "nepotizm" skandalı değil... CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'ndeki "kuzen" atamaları belgeleriyle deşifre oldu.

Buna göre; CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Gökayaz" soyadını taşıyan hala oğullarını belediyede üst düzey görevlere getirip maaşa bağladı. Kuzenlerden kimine "müdürlük" tevdi edilirken kimine de "başkanlık" verilmiş.

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BOLU'DA "DAYI OĞLU" BELEDİYECİLİĞİ

Bolu'da belediye başkanı Tanju Özcan'ın itfaiye teşkilatını dayı oğlu Sedat Gülener'e bağlaması tepkileri beraberinde getirdi. Yangın faciası sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Gülener tutuklandı.


ANTALYA'DA MUHİTTİN BÖCEK'TEN "YEĞEN" ATAMASI

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Genel Sekreter Yardımcılığı görevine yeğeni Cemil Böcek'i getirdi. Cemil Böcek, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı başta olmak üzere toplamda 7 daire başkanlığından sorumlu olacak.

Terör tutuklusu Ahmet Özer'in Esenyurt'ta kurduğu aile saltanatı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Terör tutuklusu Ahmet Özer'in Esenyurt'ta kurduğu aile saltanatı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

BELEDİYEYİ AKRABALARINA PEŞKEŞ ÇEKTİ

Geride bıraktığımız aylarda hakkında başlatılan terör soruşturması kapsamında tutuklanan CHP/DEM'li Ahmet Özer'in Esenyurt'ta nepotizm çarkı kurduğu, akrabalarını maaşa bağladığı tespit edildi.

Ahmet Özer görevden alınmadan önce kayınbiraderi Metin Günsan'ı Esenyurt Belediyesi'nde Genel Koordinatör ve belediyede Mali İşler Koordinatörü olarak görevlendirdi. 'Başka kimseyi bulamadım' diyerek kendini savundu.

Terör tutuklusu Ahmet Özer'in Esenyurt'ta kurduğu aile saltanatı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Terör tutuklusu Ahmet Özer'in Esenyurt'ta kurduğu aile saltanatı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Özer'in oğlu Serhan Özer'e Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü'nde Danışmanlık, kızı Seraf Özer'e ise Medya ve İletişimden Sorumlu Danışmanlık görevi verdiği belirlendi.

Kardeşi Azad Özer'in Koruma Sorumlusu olduğu, kız kardeşinin oğlu Muhammet Özçoban'ın Özel Kalem Müdürü olduğu, diğer kız kardeşinin oğlu Savaş Çağlar'ın ise önce İmardan Sorumlu Danışman daha sonra ise Teknik İşler ve İmar'dan sorumlu Danışman yapıldığı saptandı.

Ahmet Özer'in dayısının oğlu Muhammet Yılmaz'ın ise İşyeri Ruhsat İşleri Danışmanı olarak görev yaptığı kaydedildi. Özer'in dayısının oğlu Botan Fırat Yılmaz'ın ise özel kalem personeli olarak çalıştığı belirtildi.

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