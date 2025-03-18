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Başkan Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile görüştü! Dünya'ya "İsrail" çağrısı: Artık "dur" deyin!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, İsrail’in Gazze’de yeniden başlayan saldırılarının kabul edilemez olduğunu, Netanyahu’nun soykırım politikasına uluslararası toplumun artık “dur” demesi gerektiğini, ateşkesin bir an önce yeniden sağlanmasının önemini ifade etti.

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Giriş Tarihi :18 Mart 2025 , 14:29 Güncelleme Tarihi :18 Mart 2025 , 14:32
Başkan Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile görüştü! Dünya’ya İsrail çağrısı: Artık dur deyin!

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Finlandiya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Finlandiya ile iş birliğini derinleştirme konusunda iradesinin tam olduğunu, savunma sanayii ve terörle mücadele başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Başkan Erdoğan ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb Başkan Erdoğan ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI
Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı barışla sona ermesi için Türkiye'nin gayretlerini sürdürdüğünü, Rusya'nın ateşkes çağrısını kabul etmesini beklediklerini belirtti.

DÜNYA İSRAİL'E DUR DEMELİ
Başkan Erdoğan görüşmede, İsrail'in Gazze'de yeniden başlayan saldırılarının kabul edilemez olduğunu, Netanyahu'nun soykırım politikasına uluslararası toplumun artık "dur" demesi gerektiğini, ateşkesin bir an önce yeniden sağlanmasının önemini ifade etti.

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