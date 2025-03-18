1915 Çanakkale Köprüsü 3 yaşında! Yılda 25,3 milyar tasarruf... Kaç araca hizmet verdi?

Başkan Erdoğan Çanakkale Köprüsü'nü hizmete açtı (18 Mart 2022 Takvim.com.tr Arşiv)

Cumhuriyet'in 100. yılına atıfta bulunan, 2 bin 23 metrelik orta açıklığıyla dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, Türkiye'nin en önemli ulaşım projelerinden biri olduğuna işaret eden Uraloğlu, "1915 Çanakkale Köprüsü'nün toplam uzunluğu 3 bin 563 metre, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle geçiş uzunluğu 4 bin 608 metreye ulaşıyor. Köprünün 318 metre yüksekliğindeki çelik kuleleri, Çanakkale Zaferi'ne ithafen inşa edildi ve Seyit Onbaşı'nın anısını yaşatan 16 metrelik top mermisi figürleriyle toplam yüksekliği 334 metreye ulaştı." ifadesini kullandı.