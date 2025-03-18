Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması için İsrail'e karşı uluslararası toplum tarafından kararlı bir duruş sergilenmesi gerekmektedir.

TÜRKİYE FİLİSTİN'İN YANINDA DURMAYI SÜRDÜRECEK

Türkiye olarak, Filistin halkının haklı davasında yanında durmayı sürdüreceğimizi ve bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalara destek vereceğimizi bir kez daha vurguluyoruz."

Dışişleri Bakanlığının açıklaması

AK PARTİ'DEN TEPKİ: KATLİAM ŞEBEKESİ YARGILANMALIDIR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla İsrail'e tepki gösterdi.

Çelik, "Netanyahu hükümeti insanlık düşmanı bir organizasyondur. Yine katliam şebekesi gibi hareket ederek masum Filistinlileri öldürdüler. Bu katliam şebekesinin tüm insani değerlere düşman olduğu ve hiçbir anlaşmaya sadık kalmayacağı açıktır. Bundan sonrasında dünyada insanlık adına bir değer ve düzen olacaksa, bunun ilk şartı bu katliam şebekesinin yargılanması ve cezalandırılmasıdır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in X paylaşımı