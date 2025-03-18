SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Türkiye'den İsrail'e "Gazze" tepkisi: İnsanlığa meydan okuyorlar! | Katliam şebekesi yargılanmalıdır

İşgalci İsrail ateşkesi bozarak yine Gazze'ye ölüm yağdırdı. 330'dan fazla Filistinlinin katledildiği "siyonist" saldırıya Türkiye'den tepki üstüne tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı İsrail'in insanlığa meydan okuduğu belirterek, "Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması için İsrail’e karşı uluslararası toplum tarafından kararlı bir duruş sergilenmesi gerekmektedir." ifadelerine yer verdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik katliam şebekesinin yargılanması gerektiğini vurguladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Mart 2025 , 12:29 Güncelleme Tarihi :18 Mart 2025 , 12:43
Türkiye’den İsrail’e Gazze tepkisi: İnsanlığa meydan okuyorlar! | Katliam şebekesi yargılanmalıdır

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Amerika'nın gazını arkasına alan İsrail ateşkesi bozarak yine Gazze'ye ölüm yağdırdı.

İsrail, yerinden edilen Filistinlilerin çadırları ve sığındığı okullar ile sivillerin evleri dahil olmak üzere Gazze Şeridi'ni yoğun bir şekilde bombaladı.

Siyonist saldırıda çoğunluğu kadın ve çocuk 330'dan fazla Filistinli katledildi.

TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ
Dışişleri Bakanlığı saldırıya sert tepki gösterdi.

İşgalci İsrail Gazze'de sivilleri katletti (Fotoğraf: AA)İşgalci İsrail Gazze'de sivilleri katletti (Fotoğraf: AA)

İsrail'in insanlığa meydan okuduğu vurgulanan açıklamada, "Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması için İsrail'e karşı uluslararası toplum tarafından kararlı bir duruş sergilenmesi gerekmektedir." denildi.

Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

"İsrail'in Gazze'de bu sabaha (18 Mart) karşı gerçekleştirdiği saldırılarda yüzlerce Filistinliyi katletmesi, Netanyahu hükümetinin yürüttüğü soykırım politikasında yeni bir aşamaya geçildiğini göstermektedir.

İSRAİL İNSANLIĞA MEYDAN OKUYOR
İsrail, uluslararası hukuku ve evrensel değerleri en ağır biçimde ihlal ederek insanlığa meydan okumaktadır.

İsrail çocukları öldürüyor (Fotoğraf: AA)İsrail çocukları öldürüyor (Fotoğraf: AA)

Küresel düzeyde barış ve istikrar arayışlarının yoğunlaştığı bir dönemde, İsrail hükümetinin sergilediği bu saldırgan tutum, bölgenin ortak geleceğini tehdit etmektedir. İsrail'in yeni bir şiddet sarmalına neden olması kabul edilemez.

Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması için İsrail'e karşı uluslararası toplum tarafından kararlı bir duruş sergilenmesi gerekmektedir.

TÜRKİYE FİLİSTİN'İN YANINDA DURMAYI SÜRDÜRECEK
Türkiye olarak, Filistin halkının haklı davasında yanında durmayı sürdüreceğimizi ve bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalara destek vereceğimizi bir kez daha vurguluyoruz."

Dışişleri Bakanlığının açıklamasıDışişleri Bakanlığının açıklaması

AK PARTİ'DEN TEPKİ: KATLİAM ŞEBEKESİ YARGILANMALIDIR
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla İsrail'e tepki gösterdi.

Çelik, "Netanyahu hükümeti insanlık düşmanı bir organizasyondur. Yine katliam şebekesi gibi hareket ederek masum Filistinlileri öldürdüler. Bu katliam şebekesinin tüm insani değerlere düşman olduğu ve hiçbir anlaşmaya sadık kalmayacağı açıktır. Bundan sonrasında dünyada insanlık adına bir değer ve düzen olacaksa, bunun ilk şartı bu katliam şebekesinin yargılanması ve cezalandırılmasıdır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in X paylaşımıAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in X paylaşımı

Ateşkesi bozan İsrailin Gazzeye saldırılarında çocuklar ölüyor!Ateşkesi bozan İsrailin Gazzeye saldırılarında çocuklar ölüyor!
CANLI | İsrail ateşkesi bozdu! Gazze’ye hava saldırısı: 5 saatte 300den fazla şehitCANLI | İsrail ateşkesi bozdu! Gazze’ye hava saldırısı: 5 saatte 300den fazla şehit

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Çember daralıyor: Ekrem İmamoğlu’nun CHP Genel Başkanlığı planı ve Kent uzlaşısı için yurt dışında yaptığı gizemli görüşme!
CANLI | İsrail ateşkesi bozdu! Gazze’ye hava saldırısı: 5 saatte 300’den fazla şehit
Koza Altın
Kandil’in ’Karayılan’ı çağrı yapmam silah bırakmam diyor! İmralı’ya meydan okudu: Bazı konular bize bırakılsın ikna olmayanlar var
Ekrem İmamoğlu’nun usulsüz diploma soruşturmasında yeni detay! İddiaların odağındaki isim Özalp Tozan’ın ifadesi ortaya çıktı
Çelik dişlilerin haddini bildiği şanlı zafer! Çanakkale’yi geçilmez kılan destan 110 yaşında: Bir subayın günlüğünden Gelibolu
Türk Telekom
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan İmralı mesajı: Şart yok! Nevruz’da görüntülü çağrı olacak mı?
Narin’in köyündeki gizemli kadın kim? Söylediği isimler dikkat çekti! Avukatlardan peş peşe Daran-2 paylaşımı
Trump daha görüşmeden mutabakata vardık dedi! Kritik görüşme bugün: Putin ve Trump ne konuşacak?
CANLI | ABD havadan ve denizden Yemen’e bomba yağdırdı Trump’tan İran’ı tehdit etti: Her kurşun İran’dan gibi değerlendirilecek
Bahis operasyonunda yeni gelişme! Erkan Kork’un ifadesi ortaya çıktı! Bankpozitif itirafı geldi: Bana maliyeti 30 milyon dolar
Sanat camiası yasta! Ünlülerden Tanyeli’ye veda paylaşımları! Zara, Ebru Gündeş, Sibel Can, Alişan...
Galatasaray’dan çılgın transfer! Gardi’ye tam yetki verildi
CHP’li başkandan oğluna kıyak! 5 yıldır işe gitmiyor! Sosyal medyada yemek videosu paylaşıyor
İstanbul dahil 27 kente fırtına, kar, sağanak alarmı: Sıcaklık 30 derece birden düşecek | Meteoroloji 18 Mart Hava Durumu
Mourinho yeni sezonda onu bekliyor! Forması hazır
Emekliye yeni promosyon: Ne kadar ödeniyor? Neler değişecek? İşte maaşa göre ödeme aralığı...
Merhum Asil Nadir’in genç eşi Nur Nadir’in takıları gündem oldu! Fiyatı dudak uçuklattı
Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Yıllardır çözülemeyen sorunu çözeceğiz | Muhalefete tepki: İllüzyon peşinde koşuyorlar