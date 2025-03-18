Amerika'nın gazını arkasına alan İsrail ateşkesi bozarak yine Gazze'ye ölüm yağdırdı.
İsrail, yerinden edilen Filistinlilerin çadırları ve sığındığı okullar ile sivillerin evleri dahil olmak üzere Gazze Şeridi'ni yoğun bir şekilde bombaladı.
Siyonist saldırıda çoğunluğu kadın ve çocuk 330'dan fazla Filistinli katledildi.
TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ
Dışişleri Bakanlığı saldırıya sert tepki gösterdi.
İşgalci İsrail Gazze'de sivilleri katletti (Fotoğraf: AA)
İsrail'in insanlığa meydan okuduğu vurgulanan açıklamada, "Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması için İsrail'e karşı uluslararası toplum tarafından kararlı bir duruş sergilenmesi gerekmektedir." denildi.
Bakanlığın açıklaması şu şekilde:
"İsrail'in Gazze'de bu sabaha (18 Mart) karşı gerçekleştirdiği saldırılarda yüzlerce Filistinliyi katletmesi, Netanyahu hükümetinin yürüttüğü soykırım politikasında yeni bir aşamaya geçildiğini göstermektedir.
İSRAİL İNSANLIĞA MEYDAN OKUYOR
İsrail, uluslararası hukuku ve evrensel değerleri en ağır biçimde ihlal ederek insanlığa meydan okumaktadır.
İsrail çocukları öldürüyor (Fotoğraf: AA)
Küresel düzeyde barış ve istikrar arayışlarının yoğunlaştığı bir dönemde, İsrail hükümetinin sergilediği bu saldırgan tutum, bölgenin ortak geleceğini tehdit etmektedir. İsrail'in yeni bir şiddet sarmalına neden olması kabul edilemez.