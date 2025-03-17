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Pozitifbank'ın yönetimi TMSF'ye devredildi

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında el konulan Pozitifbank'ın yönetimi TMSF'ye devredildi. BDDK'dan yapılan açıklamada "Bankanın, Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. mülkiyetinde bulunan %79 oranındaki hissesine ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılmasına karar verilmiştir" denildi.

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Giriş Tarihi :17 Mart 2025 , 13:10 Güncelleme Tarihi :17 Mart 2025 , 13:48
Pozitifbank’ın yönetimi TMSF’ye devredildi

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Geçtiğimiz hafta "Yasa Dışı Bahis" operasyonuyla gözaltına alınan ve Bankpozitif, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV'nin sahibi olan Erkan Kork'un da aralarında bulunduğu 29 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Gelen son dakika bilgisine göre; Bankpozitif'in yönetimi TMSF'ye devredildi.

Pozitifbank TMSF'ye devredildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"BDDK'nın 17.03.2025 tarihli ve 11176 sayılı Kararı ile; Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.'nin (Banka) nitelikli ortağı Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında adli makamlar tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 18 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında Bankanın, Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. mülkiyetinde bulunan %79 oranındaki hissesine ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılmasına karar verilmiştir."

Yasa dışı bahis operasyonu: Erkan Korkun da aralarında bulunduğu 29 şüpheli adliyeye sevk edildiYasa dışı bahis operasyonu: Erkan Korkun da aralarında bulunduğu 29 şüpheli adliyeye sevk edildi

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