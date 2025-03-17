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KKTC'deki ortaokullarda uygulanan başörtüsü yasağı kaldırıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu, ortaokullarda uygulanan başörtüsü yasağını ortadan kaldırmaya yönelik tarihi bir karara imza attı. Geçtiğimiz hafta adadaki İrsen Küçük Ortaokulu öğrencisi bir kız çocuğunun başörtüsüyle okula alınmaması üzerine KKTC Millî Eğitim Bakanlığı ortaokullarda uygulanan kılık kıyafet yönetmeliğinde değişikliğe gitti.

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Giriş Tarihi :17 Mart 2025 , 13:38 Güncelleme Tarihi :17 Mart 2025 , 13:38
KKTC’deki ortaokullarda uygulanan başörtüsü yasağı kaldırıldı

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki ortaokullarda uygulanan başörtüsü yasağı kaldırıldı.

Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikle KKTC'deki ortaokullarda isteyen öğrenciler "bone" ve "bandana" ile okula gidebilecek.

BAŞÖRTÜLÜ KIZ ÖĞRENCİ OKULA ALINMADI

Geçtiğimiz hafta KKTC'deki İrsen Küçük Ortaokulu son sınıf öğrencisi bir kız çocuğu, okula başörtülü geldi. Okul yönetimi, kız öğrenciyi başını açmayı reddettiği için okula almadı ve İlahiyat Koleji'ne gitmesi istendi.

KKTC (AA)KKTC (AA)

BAKANLIK GÜNDEME GETİRDİ

Başörtülü öğrencinin eğitim hakkının engellenmesi üzerine konu, KKTC Bakanlar Kurulu'nun gündemine taşındı. KKTC Millî Eğitim Bakanlığı ortaokullarda devam eden başörtüsü sorununu çözmek için ortaokullarda uygulanan kılık kıyafet yönetmeliğinde değişiklik yapılmasını hükümete teklif etti.

YÖNETMELİK DEĞİŞTİRİLDİ

Bakanlar Kurulu kararıyla kabul edilen teklif ile "GENEL ORTAÖĞRETİM DAİRESİ (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) YASASI (50/1989, 41/1994, 26/1997, 81/2007, 12/2009 Sayılı Yasalar) ve MESLEK TEKNİK ÖĞRETİM DAİRESİ (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) YASASI 69/89, 40/1994, 27/1997, 13/2009 Sayılı Yasalar" kapsamında değişiklik yapıldı.

YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Yapılan değişiklik, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Alınan karar, KKTC'deki tüm ortaokullarda bugünden itibaren uygulanmaya başlanacak. Alınan kararla öğrencilerin kılık kıyafet düzeninin, Bakanlık tarafından düzenlenen ve okullara gönderilen genelgelerle belirlendiği vurgulandı. Öğrencilerin dini inançlarından dolayı başlarını örtmek istemeleri halinde, bone ve bandana ile başlarını örtebilecekleri belirtildi.

KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu (AA)KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu (AA)

BİR TEK ORTAOKULLARDA YASAKTI

Sabah'tan Yusuf Özdemir'in haberine göre, değişikliğe ilişkin konuşan KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, "Lise ve üniversitelerimizde başörtüsü sorunumuz yoktu. Bir tek ortaokullarımızda böyle bir yasak söz konusuydu. Cuma günü almış olduğumuz ve pazartesi (bugün) günü itibariyle uygulanacak olan bu kararla ortaokullarda uygulanan başörtüsü yasağını da bir anlamda aşmış olduk, hayırlı olsun." dedi.

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