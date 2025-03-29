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Özel Sektör Çalışanları İçin Durum Ne Olacak?

Kamu çalışanları için idari izin verilmesi halinde, tatil süresi uzayacak ancak özel sektör çalışanları için bu durum işverenlerin inisiyatifine bağlı olacak. Birçok şirket çalışanlarına yıllık izin hakkı tanıyarak uzun tatil imkanı sunabiliyor. Bu nedenle özel sektör çalışanlarının izin planlamalarını iş yerleriyle önceden yapmaları tavsiye ediliyor.