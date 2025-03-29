2025 Ramazan Bayramı hangi güne denk geldiği ve tatil süresi merak konusu oldu. Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar bayram tatilinin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağını araştırıyor. Peki 2025 Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak? Kamu ve özel sektör çalışanları kaç gün izin yapacak?
(Takvim Foto Arşiv)
Bayram Tatili Ne Zaman Başlıyor?
Ramazan Bayramı tatili, 2025 yılında 29 Mart Cumartesi günü arefe günü ile başlayacak. Resmi olarak bayramın ilk günü 30 Mart Pazar, ikinci günü 31 Mart Pazartesi ve üçüncü günü 1 Nisan Salı olarak takvimde yer alıyor. Normal şartlarda, bayram tatili 3,5 gün sürecek.
(Takvim Foto Arşiv)
Bayram Tatili Uzatıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen "Emekçiler ile İftar Programı"nda önemli açıklama yaptı. Konuşmasında Ramazan Bayramı tatiline de değinen Erdoğan, tatilin 9 gün olacağını duyurdu.