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29 Mart tatil mi, yarım gün mü? 2025 Ramazan Bayramı Arefesi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

Mart ayının üçüncü haftası biterken çalışanlar gözlerini bayram tatiline çevirdi. Ramazan Bayramı’nda uzun bir tatil yapmak isteyenler resmi tatil günlerini yıllık izinleriyle birleştirerek planlarını oluşturuyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da bayram tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu oldu. Peki 29 Mart tatil mi, yarım gün mü? Arefe hangi güne denk geliyor? İşte merak edilen tarihler.

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Giriş Tarihi :17 Mart 2025 , 12:30 Güncelleme Tarihi :29 Mart 2025 , 09:04
29 Mart tatil mi, yarım gün mü? 2025 Ramazan Bayramı Arefesi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

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2025 Ramazan Bayramı hangi güne denk geldiği ve tatil süresi merak konusu oldu. Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar bayram tatilinin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağını araştırıyor. Peki 2025 Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlayacak? Kamu ve özel sektör çalışanları kaç gün izin yapacak?

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bayram Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Ramazan Bayramı tatili, 2025 yılında 29 Mart Cumartesi günü arefe günü ile başlayacak. Resmi olarak bayramın ilk günü 30 Mart Pazar, ikinci günü 31 Mart Pazartesi ve üçüncü günü 1 Nisan Salı olarak takvimde yer alıyor. Normal şartlarda, bayram tatili 3,5 gün sürecek.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)
Bayram Tatili Uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen "Emekçiler ile İftar Programı"nda önemli açıklama yaptı. Konuşmasında Ramazan Bayramı tatiline de değinen Erdoğan, tatilin 9 gün olacağını duyurdu.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bayram Tatili 9 Gün Olabilir mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki "Emekçiler ile İftar Programı"nda Ramazan Bayramı tatiline ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, okullardaki ikinci ara tatilin bayram sürecine denk geldiğini hatırlatarak, kamu çalışanlarını kapsayan yeni bir düzenleme yapıldığını duyurdu. Bayram sonrası 2-3-4 Nisan'ın idari izin kapsamına alındığını belirten Erdoğan, böylece bayram tatilinin hafta sonlarıyla birlikte 9 güne uzatıldığını açıkladı.

AREFE VE BAYRAM GÜNLERİ

Arefe Günü: 29 Mart 2025 Cumartesi (Yarım Gün)
Bayramın 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar
Bayramın 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi
Bayramın 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı

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RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI | 2025 "Hayırlı bayramlar" resimli, dualı, hadisli, kısa ve anlamlı bayram sözleri

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)
Özel Sektör Çalışanları İçin Durum Ne Olacak?

Kamu çalışanları için idari izin verilmesi halinde, tatil süresi uzayacak ancak özel sektör çalışanları için bu durum işverenlerin inisiyatifine bağlı olacak. Birçok şirket çalışanlarına yıllık izin hakkı tanıyarak uzun tatil imkanı sunabiliyor. Bu nedenle özel sektör çalışanlarının izin planlamalarını iş yerleriyle önceden yapmaları tavsiye ediliyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bayram Tatilinde Kapalı Olacak Yerler

Bayram tatili süresince resmi kurumlar kapalı olacak. Ancak nöbetçi eczaneler ve hastanelerin acil servisleri hizmet vermeye devam edecek. İşte tatil süresince kapalı olacak yerler:

Okullar ve Üniversiteler

Kamu Kurumları (Belediyeler, Valilikler, Kaymakamlıklar, Muhtarlıklar)

Bankalar (Özel ve kamu bankaları)

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2025 Arefe günü hastaneler açık mı, kapalı mı? 29 Mart Cumartesi hastane ve sağlık ocağı çalışma saatleri

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Eczaneler (Sadece nöbetçi eczaneler açık olacak)

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