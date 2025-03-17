Yasa dışı bahis operasyonu: Erkan Kork’un da aralarında bulunduğu 29 şüpheli adliyeye sevk edildi

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İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonunda Pozitifbank, Payfix ve Flash Haber Tv'nin de aralarında olduğu 23 şirkete el konulurken, örgüt lideri Erkan Kork'un da aralarında olduğu 49 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Erkan Kork ve 28 kişi adliyeye sevk edilirken, 14 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Erkan Kork ve 28 kişi adliyeye sevk edildi. (DHA) 43 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, Pozitifbank Payfix Ödeme Kuruluşu ve Göktuğ Multimedya Yayıncılık Anonim Şirketi bünyesinde bulunan Flash Haber Tv'nin sahibi Erkan Kork'un da aralarında olduğu 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 43 kişi gözaltına alındı.