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Yasa dışı bahis operasyonu: Erkan Kork'un da aralarında bulunduğu 29 şüpheli adliyeye sevk edildi

Yasa dışı bahis operasyonu kapsamında Flash TV, PozitifBank ve Payfix'in de aralarında olduğu 23 şirkete el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerden Erkan Kork ve 28 kişi adliyeye sevk edildi.

Giriş Tarihi :17 Mart 2025 , 10:34 Güncelleme Tarihi :17 Mart 2025 , 10:51
Yasa dışı bahis operasyonu: Erkan Kork’un da aralarında bulunduğu 29 şüpheli adliyeye sevk edildi

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İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonunda Pozitifbank, Payfix ve Flash Haber Tv'nin de aralarında olduğu 23 şirkete el konulurken, örgüt lideri Erkan Kork'un da aralarında olduğu 49 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Erkan Kork ve 28 kişi adliyeye sevk edilirken, 14 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Erkan Kork ve 28 kişi adliyeye sevk edildi. (DHA)Erkan Kork ve 28 kişi adliyeye sevk edildi. (DHA)

43 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, Pozitifbank Payfix Ödeme Kuruluşu ve Göktuğ Multimedya Yayıncılık Anonim Şirketi bünyesinde bulunan Flash Haber Tv'nin sahibi Erkan Kork'un da aralarında olduğu 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda 43 kişi gözaltına alındı.

Erkan Kork (Takvim.com.tr)Erkan Kork (Takvim.com.tr)

Şüpheliler, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve '7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlamalarıyla soruşturuluyor.

Erkan Kork ve 28 kişi adliyeye sevk edildi. (DHA)Erkan Kork ve 28 kişi adliyeye sevk edildi. (DHA)

29 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Erkan Kork'un da aralarında olduğu 29 şüpheli sağlık kontrolünün ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. 14 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Flash TV, Pozitifbank ve Payfix ödeme kuruluşuna el konuldu: Sahibi Erkan Kork gözaltındaFlash TV, Pozitifbank ve Payfix ödeme kuruluşuna el konuldu: Sahibi Erkan Kork gözaltında
Flash TV, Pozitifbank ve Payfix ödeme kuruluşuna el konuldu: Sahibi Erkan Kork gözaltında

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Yasa dışı bahis operasyonu: Erkan Kork’un da aralarında bulunduğu 29 şüpheli adliyeye sevk edildi
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