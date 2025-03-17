Başkan Erdoğan'dan "Terörsüz Türkiye" mesajı: Yıllardır çözülemeyen sorunu çözeceğiz | Muhalefete tepki: İllüzyon peşinde koşuyorlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Ana Kademe, Kadın Kollar ve Gençlik Kolları MKYK üyeleriyle iftar programına katıldı. Başkan Erdoğan iftar sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Ana Kademe, Kadın Kollar ve Gençlik Kolları MKYK üyeleriyle iftar programına katıldı (AA)

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bu mübarek günlerin şevki yılın diğer günlerindeki çalışmalarımızı da olumlu yönde etkilemektedir. Elbette her zaman olduğu gibi milletimizin birlik ve beraberliğinin en önemli değerlerinden olan bu kutlu ayı zehirlemek isteyenler de çıkmıştır.

Milletimizin birlik ve beraberlik içinde olduğu bu kutlu ayı zehirlemek isteyenler çıktı. Bugün de Ramazan Ayı'nın manevi iklimine gölge düşürmek isteyenler var.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Ana Kademe, Kadın Kollar ve Gençlik Kolları MKYK üyeleriyle iftar programına katıldı (AA)

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

Türkiye'nin beşeri zenginliği küresel ve yerel tüm kumpaslara rağmen hala güç ve güven kaynağımızdır. Ülkemizdeki hiçbir kesimin ne kökeni, ne inancı, ne mezhebi sebebiyle ötekileştirilmediği bir iklimi tesis ettik. Terörsüz Türkiye girişimimizle Türkiye'nin 40 yılına mal olan musibetin çözümü için cesur bir adım attık.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Ana Kademe, Kadın Kollar ve Gençlik Kolları MKYK üyeleriyle iftar programına katıldı (AA)

MUHALEFETE SERT TEPKİ

Mezhepçilik fitnesini ülkemize bulaştırma gayretlerini de boşa düşürdük. Politikalarımızla bölgemiz başta olmak üzere tüm dünyada gönüllere giriyoruz. Ekonomide bir süredir yaşanan sıkıntılara kalıcı çözümler getirecek bir programı başarıyla uyguluyoruz.

Bu yıl da disiplinli bir şekilde geçirdikten sonra önümüzdeki seneden itibaren sabit ve dar gelirli vatandaşlarımızın yaşadığı refah kaybını telafi edecek ciddi adımlar atmaya başlayacağız. Ana muhalif cenahında yaşanan boş tartışmaların bizi ülkemizin asıl sorunlarına odaklanmaktan uzaklaştırmasına asla izin vermiyoruz.

Birileri kendi parti içi çekişmelerini ve kişisel hırslarını ülkenin meselesi haline getirmeye çalışsa da hakikatler gün gibi ortadadır. Asli sorumluluklarını yerine getirmeyenler genel başkanı ve o makama göz diken aktörleri ile tüm vakitlerini üç yıl sonrasının seçimine hasret ederek kendilerince bir illüzyon peşinde koşuyorlar.

Terör örgütlerine kaynak aktarmaktan petrol tankerleriyle meyve sebze taşıma skandallarına, şişirilmiş konser faturalarına kadar ne ararsan hepsi ana muhalefette var.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Ana Kademe, Kadın Kollar ve Gençlik Kolları MKYK üyeleriyle iftar programına katıldı (AA)

"BU ÜLKENİN GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİ KADRO HAREKETİYİZ"

'Daha kötü ne olabilir' dedikçe bakıyorsunuz, ertesi gün daha fazlası daha yüz kızartıcı olanı ortaya saçılıyor. Terör örgütlerine kaynak aktarmaktan, şişirilmiş konser faturalarıyla vurgun yapmaktan, kadınlara had bildirme edepsizliklerine kadar ne ararsan istisnasız hepsi var. Belediyelerde yolsuzluklar ana muhalefet içindeki vicdan sahibi partililerin bile tahammül sınırlarını zorlamaya başladı. Bizim gündemimiz bellidir, biz deprem gibi sağlık gibi tarım gibi enerji gibi ekonomi gibi dış politika gibi ülkenin gerçek ihtiyaçlarının çözümleriyle uğraşıyoruz. Bu ülkenin gelmiş geçmiş en iyi kadro hareketiyiz. AK Parti'nin en önemli vasfı hem ekip hem program olarak sürekli kendini yenileme kabiliyetine sahip olmasıdır.