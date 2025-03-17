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Türkiye-ABD ekonomik işbirliği derinleşiyor: Bakan Mehmet Şimşek ve mevkidaşı Bessent telefonda görüştü!

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ve ABD Hazine Bakanı Bessent bri telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlar arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin daha da derinleştirilmesi konusu ele alındı.

Giriş Tarihi :17 Mart 2025 , 21:59 Güncelleme Tarihi :17 Mart 2025 , 21:59
Türkiye-ABD ekonomik işbirliği derinleşiyor: Bakan Mehmet Şimşek ve mevkidaşı Bessent telefonda görüştü!

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ABD Hazine Bakanı Bessent ile telefonda görüştü. (Takvim.com.tr arşiv)Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ABD Hazine Bakanı Bessent ile telefonda görüştü. (Takvim.com.tr arşiv)

BAKAN ŞİMŞEK MEVKİDAŞINI TEBRİK ETTİ

Bakan Şimşek, telefon görüşmesinde, Bessent'i yeni görevinden dolayı tebrik etti.

Görüşmede, her iki Bakan da ilk fırsatta yüz yüze görüşme konusunda mutabık kaldı. Bu çerçevede tarafların, nisan ayının son haftasında Washington DC'de düzenlenecek IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamda bir araya gelmesi bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ABD Hazine Bakanı Bessent ile telefonda görüştü. (Takvim.com.tr arşiv)Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ABD Hazine Bakanı Bessent ile telefonda görüştü. (Takvim.com.tr arşiv)

Yaklaşık yarım saat süren telefon görüşmesinde, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik işbirliğinin daha da derinleştirilmesi konusu ele alındı.

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