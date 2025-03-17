İstanbul’da D-100 ve TEM Otoyolu durma noktasına geldi: Yoğunluk yüzde 90’a ulaştı!

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı. (AA)

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy-Tuzla arasında her iki yönde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda Ümraniye'den başlayan trafik Ataşehir'e kadar sürerken, Şile Otoyolu'nda ise Altunizade'den Ümraniye'ye kadar araçlar ilerlemekte zorluk çekiyor. TEM Otoyolu'nda Ataşehir ve Sultanbeyli arasında da çift yönlü yoğunluk gözleniyor.

İftar için evlerine yetişmek isteyenler, bazı metrobüs, otobüs ve tramvay aktarma istasyonlarında yoğunluk oluşturdu. Altunizade, Uzunçayır ve Cevizliğbağ'daki metro ve metrobüs duraklarında yolcular kalabalık nedeniyle araçlara binmekte güçlük çekti.

İBB CepTrafik haritası verilerine göre trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 90 olarak ölçüldü.