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İstanbul'da D-100 ve TEM Otoyolu durma noktasına geldi: Yoğunluk yüzde 90'a ulaştı!

Haftanın ilk iş günü ve iftar saatinin yaklaşmasıyla İstanbul’da trafik yoğunluğu arttı. Yağışın da etkisiyle D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve ana arterlerde araçlar güçlükle ilerlerken, toplu taşıma aktarma istasyonlarında yoğunluk yaşandı. İBB CepTrafik verilerine göre, kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı.

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Giriş Tarihi :17 Mart 2025 , 17:53 Güncelleme Tarihi :17 Mart 2025 , 18:27
İstanbul’da D-100 ve TEM Otoyolu durma noktasına geldi: Yoğunluk yüzde 90’a ulaştı!

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Mesaisini tamamlayan İstanbulların iftara yetişebilmek için yola koyulmaları ve akşam saatlerinde başlayan yağışın da etkisiyle mega kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı. (AA)İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı. (AA)

İftar saatinin yaklaşmasıyla, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktalarında, ana arter ve caddelerde trafik yoğunluğu artarken, toplu ulaşımda özellikle aktarma istasyonlarında yoğunluk oluştu.

İstanbul'da trafik yoğunluğu %90'a kadar geldi!

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Avcılar-Küçükçekmece ve Okmeydanı-Çağlayan, Edirne istikametinde ise Yenibosna, Merter ve Cevizlibağ'da araçlar güçlükle ilerliyor.

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı. (AA)İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı. (AA)

TEM Otoyolu'nda Seyrantepe-Gaziosmanpaşa arasında trafik yavaş ilerliyor. Hasdal kavşağında başlayan trafik, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışına kadar sürüyor.

Avrupa ve Anadolu yakalarını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden Avrupa Yakası'na geçişlerde trafik yoğunluğu Uzunçayır kavşağından, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise Ümraniye'den başlıyor.

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı. (AA)İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı. (AA)

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy-Tuzla arasında her iki yönde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda Ümraniye'den başlayan trafik Ataşehir'e kadar sürerken, Şile Otoyolu'nda ise Altunizade'den Ümraniye'ye kadar araçlar ilerlemekte zorluk çekiyor. TEM Otoyolu'nda Ataşehir ve Sultanbeyli arasında da çift yönlü yoğunluk gözleniyor.

İftar için evlerine yetişmek isteyenler, bazı metrobüs, otobüs ve tramvay aktarma istasyonlarında yoğunluk oluşturdu. Altunizade, Uzunçayır ve Cevizliğbağ'daki metro ve metrobüs duraklarında yolcular kalabalık nedeniyle araçlara binmekte güçlük çekti.

İBB CepTrafik haritası verilerine göre trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 90 olarak ölçüldü.

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