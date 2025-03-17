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Başkan Erdoğan A Takımı'nı topladı! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MKYK sonrası önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Takımı'nı AK Parti Genel Merkezi'nde topladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Giriş Tarihi :17 Mart 2025 , 16:08 Güncelleme Tarihi :17 Mart 2025 , 17:05
Başkan Erdoğan A Takımı’nı topladı! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten MKYK sonrası önemli mesajlar

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AK Parti ve DEM Parti İmralı heyetinin yaptığı 2 saatlik görüşme sonrası AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplandı.

AK Parti'de MKYK toplandı!



BAŞKAN ERDOĞAN LİDERLİK ETTİ

Parti genel merkezinde saat 15.56'da başlayan MKYK'ya Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderlik etti.

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Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulunuyor.

Çelik'in açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde;

- Kapsamlı sunumlar yapıldı.

-21 Mart'ta Nevruz Programı yapılacak.

- Bu Nevruz'un Türkiye'nin terör belasından kurtulmak için önemli bir aşama olmasını temeni ediyoruz.


Detaylar geliyor...

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