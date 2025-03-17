AK Parti ve DEM Parti İmralı heyetinin yaptığı 2 saatlik görüşme sonrası AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplandı.





BAŞKAN ERDOĞAN LİDERLİK ETTİ



Parti genel merkezinde saat 15.56'da başlayan MKYK'ya Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderlik etti.

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Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulunuyor.

Çelik'in açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde;



- Kapsamlı sunumlar yapıldı.



-21 Mart'ta Nevruz Programı yapılacak.



- Bu Nevruz'un Türkiye'nin terör belasından kurtulmak için önemli bir aşama olmasını temeni ediyoruz.





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