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AK Parti iftar programında Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ana Kademe, Kadın Kollar ve Gençlik Kolları MKYK üyeleriyle iftar programına katıldı. Başkan Erdoğan iftar sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Giriş Tarihi :17 Mart 2025 , 19:56 Güncelleme Tarihi :17 Mart 2025 , 20:08
AK Parti iftar programında Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Ana Kademe, Kadın Kollar ve Gençlik Kolları MKYK üyeleriyle iftar programına katıldı. Başkan Erdoğan iftar sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bu mübarek günlerin şevki yılın diğer günlerindeki çalışmalarımızı da olumlu yönde etkilemektedir. Elbette her zaman olduğu gibi milletimizin birlik ve beraberliğinin en önemli değerlerinden olan bu kutlu ayı zehirlemek isteyenler de çıkmıştır.

Milletimizin birlik ve beraberlik içinde olduğu bu kutlu ayı zehirlemek isteyenler çıktı. Bugün de Ramazan Ayı'nın manevi iklimine gölge düşürmek isteyenler var.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

Terörsüz Türkiye girişimimizle Türkiye'nin 40 yılına, milyonlarca lirasının kaybına neden olan bir beladan kurtulmak üzereyiz.

Birileri kendi parti içi çekişmelerini ve kişisel hırslarını ülkenin meselesi gibi göstermeye çalışsa da asıl olan her zaman ortadadır.

Terör örgütlerine kaynak aktarmaktan petrol tankerleriyle meyve sebze taşıma skandallarına, şişirilmiş konser faturalarına kadar ne ararsan hepsi ana muhalefette var.

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