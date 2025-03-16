Şam-YPG mutabakatı sonrası Ferhat Abi Şahin’e suikast iddiası! Tetiği PKK’lı Cemil Bayık mı çektirdi?

PKK'nın fesih kongresi için takvim konuşulurken Suriye'de YPG teslim bayrağı çekti.



Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ve YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin, YPG/SDG'nin Suriye'den tasfiyesi için 8 maddelik anlaşma imzaladı. Böylelikle son ana kadar ABD ve İsrail'e "Bizi bırakmayın" diye yalvaran YPG teslim bayrağı çekti.



ÖZERKLİK YOK... "SURİYE'DE YENİ GERÇEKLİĞE UYUM SAĞLAYACAĞIZ"



Elebaşı Ferhat Abdi Şahin, Suriye'nin toprak bütünlüğü, tek bir ordu, başkent ve bayrak konusuna uyacaklarını söyledi. Şahin, "Suriye'deki durum artık evrildiğine göre, yeni gerçekliğe uyum sağlamak için tamamen hazırız" beyanında bulundu.