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Şam-YPG mutabakatı sonrası Ferhat Abi Şahin'e suikast iddiası! Tetiği PKK'lı Cemil Bayık mı çektirdi?

YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'in Kamışlı'da suikasta uğradığı öne sürüldü. Bölgedeki kaynaklar suikast girişimini teyit ederken saldırının Şam'la yapılan anlaşmadan kaynaklı PKK'lı Mahmud Raş tarafından düzenlendiği iddia edildi. Raş'ın akıbeti bilinmezken "Tetiği Kandil mi çektirdi?" sorusu önem kazandı. PKK elebaşı Cemil Bayık, YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'e yönelik "Suriye'den çıkarsanız bedel ödetiriz" tehdidiyle gündeme gelmişti.

Giriş Tarihi :16 Mart 2025 , 12:40 Güncelleme Tarihi :16 Mart 2025 , 12:41
Şam-YPG mutabakatı sonrası Ferhat Abi Şahin’e suikast iddiası! Tetiği PKK’lı Cemil Bayık mı çektirdi?

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PKK'nın fesih kongresi için takvim konuşulurken Suriye'de YPG teslim bayrağı çekti.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ve YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin, YPG/SDG'nin Suriye'den tasfiyesi için 8 maddelik anlaşma imzaladı. Böylelikle son ana kadar ABD ve İsrail'e "Bizi bırakmayın" diye yalvaran YPG teslim bayrağı çekti.

ÖZERKLİK YOK... "SURİYE'DE YENİ GERÇEKLİĞE UYUM SAĞLAYACAĞIZ"

Elebaşı Ferhat Abdi Şahin, Suriye'nin toprak bütünlüğü, tek bir ordu, başkent ve bayrak konusuna uyacaklarını söyledi. Şahin, "Suriye'deki durum artık evrildiğine göre, yeni gerçekliğe uyum sağlamak için tamamen hazırız" beyanında bulundu.

Arap basınında YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'e suikast iddiası (Takvim.com.tr)Arap basınında YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'e suikast iddiası (Takvim.com.tr)


YPG ELEBAŞI ŞAHİN'E "SUİKAST" İDDİASI

Şam ile YPG arasında varılan mutabakat sonrası çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'in Kamışlı'da suikasta uğradığı öne sürüldü. Arap basını gelişmeleri manşetine taşıdı.

PKK'lı Mahmud Raş olduğu iddia edilen terörist (Takvim.com.tr)PKK'lı Mahmud Raş olduğu iddia edilen terörist (Takvim.com.tr)

Bölgedeki kaynaklar suikast iddiasını teyit ederken saldırının arkasında PKK'ya bağlı "Mahmud Barkhadan" kod adlı Mahmud Raş olduğunu iddia edildi.

Arap basınında YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'e suikast iddiası (Takvim.com.tr)Arap basınında YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'e suikast iddiası (Takvim.com.tr)


"BİLİNMEYEN BİR YERE GÖTÜRÜLDÜ"

Raş'ın ABD güçleri tarafından gözaltına alınarak bilinmeyen bir yere götürüldüğü ifade edildi.

Saldırının Ferhat Abdi Şahin ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında yapılan anlaşmadan kaynaklı yapıldığı bir diğer iddia.

PKK elebaşı Cemil Bayık ve YPG elebaşı Ferhat Abdi arasında husumet olduğu biliniyor (Takvim.com.tr)PKK elebaşı Cemil Bayık ve YPG elebaşı Ferhat Abdi arasında husumet olduğu biliniyor (Takvim.com.tr)



TETİĞİ CEMİL BAYIK MI ÇEKTİRDİ?

Peki, "Mahmud Barkhadan" kod adlı Mahmud Raş'a tetiği Kandil mi çektirdi?

Geride bıraktığımız günlerde PKK elebaşı Cemil Bayık ve YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin arasında husumet olduğu gündeme gelmişti.

Suriye Milli Ordusu 2. Kolordu Komutanı Fehim İsa, Cemil Bayık'ın Ferhat Abdi Şahin'i "Ölün ama oradan çıkmayın. Talimatı ABD değil bizden alacaksınız. Aksi durumda bedelini ödersiniz" diyerek tehdit ettiğini söylemişti.

Bayık'ın "Suriye'den çıkarsanız bedel ödetiriz" diyerek tehdit ettiği Şahin'in Şam'la anlaşma yapmasına müteakip iddia edilen bu suikast girişimi Kandil - YPG hattındaki iç kavgayı açık etti.

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