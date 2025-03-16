Şam-YPG mutabakatı sonrası Ferhat Abi Şahin’e suikast iddiası! Tetiği PKK’lı Cemil Bayık mı çektirdi?

PKK'nın fesih kongresi için takvim konuşulurken Suriye'de YPG teslim bayrağı çekti.
Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ve YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin, YPG/SDG'nin Suriye'den tasfiyesi için 8 maddelik anlaşma imzaladı. Böylelikle son ana kadar ABD ve İsrail'e "Bizi bırakmayın" diye yalvaran YPG teslim bayrağı çekti.
ÖZERKLİK YOK... "SURİYE'DE YENİ GERÇEKLİĞE UYUM SAĞLAYACAĞIZ"
Elebaşı Ferhat Abdi Şahin, Suriye'nin toprak bütünlüğü, tek bir ordu, başkent ve bayrak konusuna uyacaklarını söyledi. Şahin, "Suriye'deki durum artık evrildiğine göre, yeni gerçekliğe uyum sağlamak için tamamen hazırız" beyanında bulundu.
Arap basınında YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'e suikast iddiası (Takvim.com.tr)
YPG ELEBAŞI ŞAHİN'E "SUİKAST" İDDİASI
Şam ile YPG arasında varılan mutabakat sonrası çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'in Kamışlı'da suikasta uğradığı öne sürüldü. Arap basını gelişmeleri manşetine taşıdı.
PKK'lı Mahmud Raş olduğu iddia edilen terörist (Takvim.com.tr)
Bölgedeki kaynaklar suikast iddiasını teyit ederken saldırının arkasında PKK'ya bağlı "Mahmud Barkhadan" kod adlı Mahmud Raş olduğunu iddia edildi.
Arap basınında YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'e suikast iddiası (Takvim.com.tr)
"BİLİNMEYEN BİR YERE GÖTÜRÜLDÜ"
Raş'ın ABD güçleri tarafından gözaltına alınarak bilinmeyen bir yere götürüldüğü ifade edildi.
Saldırının Ferhat Abdi Şahin ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında yapılan anlaşmadan kaynaklı yapıldığı bir diğer iddia.