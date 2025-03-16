Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kıbrıs meselesi için Cenevre’ye gidecek

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kıbrıs meselesinde gelecek döneme ilişkin görüş alışverişinde bulunulması öngörülen toplantı, hiçbir surette "geçmiş müzakere süreçlerinin devamı" veya "yeni bir müzakere sürecinin başlangıcı" niteliği taşımıyor.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in himayesinde düzenlenecek toplantıda taraflar, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Dışişleri Bakanı Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ve İngiltere Dışişleri Bakanlığında Avrupa ve Kuzey Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty tarafından temsil edilecek.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (AA)
Guterres'in açılış konuşması ile başlayacak toplantıda daha sonra heyet başkanları söz alacak. Toplantı öncesi "aile fotoğrafı" çekilecek.
Kıbrıs meselesinde ileriye dönük bir yol belirlenmesi için görüş alışverişinde bulunulması öngörülen toplantının, TSİ 16.30'da sona ermesi öngörülüyor.
Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Tatar, BM Cenevre Ofisi'nde basın toplantısı düzenleyecek.
KKTC haritası (AA)
BAKAN FİDAN'IN KKTC ZİYARETİ
Dışişleri Bakanı Fidan, son olarak 8-9 Ocak'ta KKTC'yi ziyaret etmiş, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Başbakan Ünal Üstel tarafından kabul edilmişti.
Bakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'la düzenlediği ortak basın toplantısında, Türkiye'nin KKTC'yle dayanışmasını ve işbirliğini her alanda geliştirmeye devam edeceğini, Ada'da iki devletli çözümün tek gerçekçi çözüm yolu olduğunu ve Türkiye'nin bu çözüme yapıcı katkı sunmaya hazır bulunduğunu vurgulamıştı.
15 Ekim 2024'te New York'ta BM Genel Sekreteri'nin ev sahipliğinde KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve GKRY lideri Hristodulidis'in katılımıyla gayriresmi akşam yemeği düzenlenmişti.