Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kıbrıs meselesi için Cenevre’ye gidecek

Akşam yemeğinde ayrıca, izleyen dönemde BM Genel Sekreteri'nin ev sahipliğinde Ada'daki iki lider, "ana vatanların dışişleri bakanları" ve üçüncü garantör devlet İngiltere'nin bakan düzeyinin altındaki katılımıyla genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantı düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

Bu gayriresmi akşam yemeğinin ardından BM Genel Sekreteri Sözcülüğünce yayımlanan açıklamada, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs konusundaki eski Şahsi Temsilci'nin çalışmalarına da atıfla, taraflar arasında resmi müzakerelerin başlatılması için halihazırda ortak zeminin bulunmadığı resmi olarak kayda geçirilmişti.

Cenevre'de 27-29 Nisan 2021'de düzenlenen gayriresmi 5+BM formatlı toplantıda KKTC Cumhurbaşkanı Tatar başkanlığındaki Kıbrıs Türk tarafı , iki toplumlu ve iki kesimli federasyon modelinden desteğini çektiğini açıklamış ve Kıbrıs meselesinin çözümüne dair yeni vizyonunu (iki devletli çözüm) ortaya koymuştu.

Kıbrıs haritası (AA)

Türkiye tarafından da tam destek verilen bu vizyon çerçevesinde, yarım asırdır denenen federasyon temelli müzakere süreçlerinin bugüne kadar Ada'ya çözüm getiremediği, Ada'da halihazırda iki ayrı halk ve iki ayrı devletin bulunduğu, Kıbrıs meselesine Ada'nın gerçeklerine uygun, adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözümün yolunu açacak resmi müzakerelerin başlatılabilmesi için öncelikle Kıbrıs Türklerinin özden gelen haklarının (egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü) uluslararası toplum tarafından tescil edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da 77'nci, 78'inci ve 79'uncu BM Genel Kuruluna hitaplarında uluslararası topluma KKTC'nin bir an önce tanınması yönünde çağrılarda bulunmuştu.