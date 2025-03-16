Bayram ikramiyesi Meclis gündemine geliyor

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TCMB) yeni haftada yoğun mesaisine devam edecek. Haftalık çalışmasına 18 Mart Salı günü başlayacak Genel Kurul, emekli bayram ikramiyesinin yükseltilmesi ile doğum yardımına ilişkin düzenlemeleri de içeren Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak. Bu teklife göre, emekli bayram ikramiyesi 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilecek.

Takvim Foto Arşiv 28,4 MİLYAR LİRA MALİYETİ VAR Bayram ikramiyesindeki 1.000 liralık artışın, 2025 yılı bütçesine 28,4 milyar lira ilave maliyet oluşturacağı hesaplanıyor. TEK DOSYAYA ÖDEME YAPILACAK Birden fazla dosyadan aylık ve/veya gelir alanlara en fazla ödemeye imkan veren tek dosyadan ödeme yapılacağından ikramiye ödemesi yapılacak kişi sayısı 15,5 milyon olarak öngörülüyor. İKRAMİYELER SSK, BAĞ-KUR VE EMEKLİ SANDIĞINA GÖRE AYRILACAK İkramiye ödemeleri, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na bağlı emekliler için, tahsis numaralarına göre farklı günlerde yapılacak.Bu yıl için bayram ikramiyelerinin teklifin yasalaşmasının ardından arefe gününden önce 24 Mart Pazartesi - 28 Mart Cuma günleri arasında yatırılması bekleniyor. BİLETSİZ YOLCU TAŞIYANLARA CEZA Karayolları Taşıma Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, biletsiz yolcu taşıyanlar ile sözleşmesiz taşımacılık yapanlara 8 bin 500 liradan 85 bin liraya, yetki belgesi almadan acente ve taşıma işleri komisyonculuğu yapanlara 25 bin liradan 250 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.