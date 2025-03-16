Nafile tur | CHP’de adaylık kriz devam ediyor! Ankara’ya giden İmamoğlu Yavaş’ı ikna edemedi

İBB Başkanı İmamoğlu, asli görevlerini ihmal etti. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için CHP içi ön seçim turlarına girişti. Dün de Ankara'da yapılacak toplantıya katılmayacağını açıklayan ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın yanına gitti. Ancak ikna edemedi.

Görüşme sonrası konuşan Yavaş, "Eğilim yoklaması çalışmalarında Ankara'da toplantı yapıyor. Bu konuda ufak bir görüş ayrılığımız vardı. Ben kişisel olarak bu toplantılara katılmamın uygun olmayacağını düşündüm. Kendisine başarılar diliyorum" dedi.

Yavaş, daha önce de belirttiği gibi kimsenin yedeği olmadığını söyledi.