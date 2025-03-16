Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den PKK’ya net mesaj: Sürecin uzatılmasına müsaade edilmeyecek

DEM Parti heyeti, üç görüşmenin ardından 27 Şubat'ta teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın 'Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı' başlıklı açıklamasını İstanbul'da kamuoyuna aktardı.

Teröristbaşı Öcalan, mektubunda "Devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" ifadesini kullandı.

PKK, 1 Mart'ta Öcalan'ın çağrısına uyarak ateşkes ilan ettiğini açıkladı. İşte bu açıklama, büyük tepkiyle karşılandı. Bakan Güler, Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi" töreninde Ankara'nın net tavrını bir kez daha anlattı:

İsyan ve şiddet hareketi olduğunu itiraf eden örgütün terörle bir yere varılamayacağını, ömrünü tamamladığını ve kendisini feshetmekten başka çaresinin olmadığını geç de olsa anlaması kayda değerdir. Ancak terör örgütü PKK ve farklı coğrafyalarda ve isimler altında faaliyet gösteren tüm uzantıları, nerede olduklarından bağımsız olarak bir an önce fesih kararını almalı, derhal ve koşulsuz olarak silahlarını teslim etmelidir. Aksi yöndeki hiçbir açıklama ve eylemin bir karşılığı yoktur ve olmayacaktır. Bu kapsamda ateşkes gibi metinde yer almayan hususlar gündeme getirilmemelidir. Böyle bir şey asla ve asla söz konusu değildir.