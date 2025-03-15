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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den terör örgütü PKK ve uzantılarına uyarı: Derhal ve koşulsuz olarak silahları teslim edin

Milli Savunma Bakanı Yaşar Bakan Güler, terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın "Silah bırakın ve örgütü feshedin" çağrısına rağmen ayak direyen Kandil'deki teröristlere uyarıda bulundu. Bakan Güler,  "Terör örgütü PKK ve farklı coğrafyalarda faaliyet gösteren tüm uzantıları bir an önce fesih kararını almalı, derhal ve koşulsuz olarak silahlarını teslim etmelidir" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :15 Mart 2025 , 11:04 Güncelleme Tarihi :15 Mart 2025 , 11:27
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den terör örgütü PKK ve uzantılarına uyarı: Derhal ve koşulsuz olarak silahları teslim edin

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Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan örgütün "kongreyi toplayıp kendini feshetmesi" yönündeki çağrısına rağmen Kandil'den irili ufaklı çatlak sesler yükseldi.

Duran Kalkan, Helin Ümit, Cemil Bayık gibi isimler "kongreye" ilişkin "İmralı serbest kalmalı" şartı koştu.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI GÜLER'DEN PKK'YA UYARI: DERHAL VE KOŞULSUZ SİLAHLARI TESLİM EDİN
Milli Savunma Bakanı Yaşar Bakan Güler, "Terör örgütü PKK ve farklı coğrafyalarda faaliyet gösteren tüm uzantıları bir an önce fesih kararını almalı, derhal ve koşulsuz olarak silahlarını teslim etmelidir" ifadelerini kullandı.

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NİHAİ HEDEFİMİZ TERÖRÜN TASFİYESİ
Bakan Güler şunları söyledi:

"Ateşkes gibi metinde yer almayan hususlar gündeme getirilmemeli. Böyle bir şey asla ve asla söz konusu değil. Nihai hedefimiz, terör örgütlerinin tamamen tasfiyesi"

Milli Savunma Bakanı Yaşar GülerMilli Savunma Bakanı Yaşar Güler

"Sürecin sabote ve suistimal edilmesine veya uzatılmasına müsaade edilmeyecek, temkinli ve rasyonel bir yaklaşım esas alınacaktır"

TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞI ÖCALAN: "TÜM GRUPLAR SİLAH BIRAKSIN PKK KENDİSİNİ FESHETSİN"
Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan 27 Şubat'taki mektubunda terör örgütünün feshedilmesi için çağrı yaparak, "Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir." dedi.

İşte PKK elebaşı Abdullah Öcalanın el yazısı ile yazdığı o mektup: Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir!İşte PKK elebaşı Abdullah Öcalanın el yazısı ile yazdığı o mektup: Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir!

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