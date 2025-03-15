Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den terör örgütü PKK ve uzantılarına uyarı: Derhal ve koşulsuz olarak silahları teslim edin

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan örgütün "kongreyi toplayıp kendini feshetmesi" yönündeki çağrısına rağmen Kandil'den irili ufaklı çatlak sesler yükseldi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI GÜLER'DEN PKK'YA UYARI: DERHAL VE KOŞULSUZ SİLAHLARI TESLİM EDİN

Milli Savunma Bakanı Yaşar Bakan Güler, "Terör örgütü PKK ve farklı coğrafyalarda faaliyet gösteren tüm uzantıları bir an önce fesih kararını almalı, derhal ve koşulsuz olarak silahlarını teslim etmelidir" ifadelerini kullandı.

NİHAİ HEDEFİMİZ TERÖRÜN TASFİYESİ

Bakan Güler şunları söyledi:

"Ateşkes gibi metinde yer almayan hususlar gündeme getirilmemeli. Böyle bir şey asla ve asla söz konusu değil. Nihai hedefimiz, terör örgütlerinin tamamen tasfiyesi"