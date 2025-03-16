Başkan Erdoğan’ın stratejik hamleleri Türkiye’yi dünyanın vazgeçilmezi yaptı! Liderler Ankara’nın kapısını çaldı

Başkan Erdoğan'ın stratejik hamleleri, Türkiye'yi dünyada vazgeçilmez yaptı. ABD, AB, NATO ve Çin, "büyük ortaklık" için Ankara'nın kapısını çaldı. İşte Türkiye ile yakın olmak isteyenler ve dikkat çeken açıklamaları...

Almanya Başbakanı Olaf Scholz: Türkiye önemli bir müttefik. Avrupa Birliği zirvesine Türkiye gibi ortaklarımızı da dahil ediyor olmamız çok güzel.

Scholz, 20-21 Mart'ta Brüksel'de düzenlenecek Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'ne Başkan Erdoğan'ı davet etti.



ABD: Suriye konusunda Türkiye çok önemli bir aktör. Başkan Erdoğan, benim dostum ve saygı duyduğum biri.



ÇİN: Ankara ile ortaklığımız daha da güçlenecek. Türkiye, bir an önce Brics'e katılmalı. Bu süreç hızlıca tamamlanmalı.



NATO: AB, Türkiye ile derin ilişki içine girmeli. Büyük ortaklık için hızlı adım atın. Türkiye, AB için çok önemli bir ülke.