SAVUNMA SANAYİ DÜNYA LİDERİ KONUMUNDA "Türkiye, askeri sayısal üstünlüğünün yanı sıra savunma sanayisi ile dünya lideri konumunda" ifadelerinin yer aldığı haberde, "İnsansız hava araçları, savaş tankları, zırhlı araçlar, savaş uçakları, hava savunma sistemleri ve hatta savaş gemileri üretiyor; bunların hepsi de yeniden silahlanma yarışındaki Avrupa'da çok ihtiyaç duyulan şeyler." sözleriyle Türk savunma sanayiinin önemine dikkat çekildi.

İngiliz gazetesi The Telegraph yazdı: NATO'nun ikinci büyük ordusu Türkiye! Başkan Erdoğan'ın hedefini manşetlerine taşıdılar. (Takvim.com.tr arşiv)

"TÜRKİYE OLMADAN AVRUPA GÜVENLİĞİ DÜŞÜNÜLEMEZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Batı ve Rusya arasında yürüttüğü denge politikasının Avrupa için kritik bir rol oynadığı belirtildi.

Gazete, Rusya ile olası bir savaş durumunda "ABD'nin desteğine güvenilemeceği gerçeği ile yüzleşen Avrupa için Türkiye'nin vazgeçilmezliğini gösterdi" dedi.

The Telegraph'ın haberi. (Ekran Görüntüsü)

Telegraph gazetesinde yer alan haberde, Başkan Erdoğan'ın "Türkiye olmadan Avrupa güvenliğini tesis etmek düşünülemez" sözleri aktırılırken "Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı olduğu konusunda çok az şüphe var" ifadeleri yer aldı.