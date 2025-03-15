İngiliz gazetesi The Telegraph yazdı: NATO’nun ikinci büyük ordusu Türkiye! Başkan Erdoğan’ın hedefini manşetlerine taşıdılar

Türkiye Avrupa için vazgeçilmez ülke haline geldi. Hal böyleyken İngiliz gazetesi The Telegraph, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın stratejik hamleleriyle Türkiye'nin NATO'daki konumu ve küresel siyasetteki rolüne dair dikkat çeken bir analiz yayımladı.
Türkiye Avrupa için vazgeçilmez ülke haline geldi. Hal böyleyken İngiliz gazetesi The Telegraph, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın stratejik hamleleriyle Türkiye'nin NATO'daki konumu ve küresel siyasetteki rolüne dair dikkat çeken bir analiz yayımladı.
NATO'NUN İKİNCİ EN BÜYÜK ORDUSU TÜRKİYE
Haberde, Türkiye'nin NATO'nun ikinci en büyük askeri gücüne sahip olduğu vurgulandı. "Türk ordusunun, ABD'den sonra NATO'nun en büyük ikinci ordusu" denilen haberde, Türk Silahlı Kuvvetleri'inin İngiliz donanmasından 5 kat daha büyük olduğu ifade edildi.
Türkiye'nin, Rusya'nın Karadeniz'den Akdeniz'e geçmesi gereken hayati öneme sahip İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı'nı kontrol ettiği belirtildi.
Haberde şu ifadeler yer aldı:
"Türk askerleri çoğu Avrupa devletinin askerlerinden daha fazla savaş tecrübesiyle avantajlı konumda. Türk ordusu, NATO görevlerinde yer alan diğer Avrupa ülkelerinin sahip olmadığı özerk hareket etme deneyimine de sahip"
SAVUNMA SANAYİ DÜNYA LİDERİ KONUMUNDA
"Türkiye, askeri sayısal üstünlüğünün yanı sıra savunma sanayisi ile dünya lideri konumunda" ifadelerinin yer aldığı haberde, "İnsansız hava araçları, savaş tankları, zırhlı araçlar, savaş uçakları, hava savunma sistemleri ve hatta savaş gemileri üretiyor; bunların hepsi de yeniden silahlanma yarışındaki Avrupa'da çok ihtiyaç duyulan şeyler." sözleriyle Türk savunma sanayiinin önemine dikkat çekildi.
"TÜRKİYE OLMADAN AVRUPA GÜVENLİĞİ DÜŞÜNÜLEMEZ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Batı ve Rusya arasında yürüttüğü denge politikasının Avrupa için kritik bir rol oynadığı belirtildi.
Gazete, Rusya ile olası bir savaş durumunda "ABD'nin desteğine güvenilemeceği gerçeği ile yüzleşen Avrupa için Türkiye'nin vazgeçilmezliğini gösterdi" dedi.
Telegraph gazetesinde yer alan haberde, Başkan Erdoğan'ın "Türkiye olmadan Avrupa güvenliğini tesis etmek düşünülemez" sözleri aktırılırken "Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı olduğu konusunda çok az şüphe var" ifadeleri yer aldı.
TÜRKİYE'NİN KÜRESEL AKTÖR OLMA HEDEFİ
Aynı zamanda haberde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi küresel bir aktör haline getirme vizyonuna da yer verildi. Türkiye'nin Rusya ile yakın ilişkisini korurken, Avrupa ile de işbirliğini derinleştirdiği ifade edilirken haberde şu ifadeler yer aldı:
"Erdoğan'ın dış politikasındaki denge politikaları Türkiye'yi hem Batı hem de Rusya ile iyi ilişkiler kuran bir ülke olarak ön plana çıkarıyor. Bu süreçte, Türkiye'nin dış politikadaki etkinliği artarken, Erdoğan'ın iç politikada da güç kazanması bekleniyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin dış politikasında daha fazla etki yaratması, Avrupa ile olan işbirliğini derinleştirmesi bekleniyor"