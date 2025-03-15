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Yurt dışı merkezli sanal bahis sitelerini kullanıp para akladılar: 43 kişi gözaltında!

Flash TV, Pozitifbank ve Payfix’in sahibi Erkan Kork’un liderliğindeki yasa dışı bahis çetesine operasyon yapıldı. 43 kişi gözaltına alındı.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Mart 2025
Yurt dışı merkezli sanal bahis sitelerini kullanıp para akladılar: 43 kişi gözaltında!

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İddiaya göre Kork, Payfix üzerinden yurt dışındaki sanal bahis sitelerinin Türkiye'de faaliyet göstermesini sağladı. Para nakli yaptı. Toplam değeri 6 milyar 900 milyon TL olan Flash TV, Pozitifbank ve Payfix Ödeme Kuruluşu'na el konuldu.

FLASH HABER
Pozitifbank ve Flash TV'nin sahibi Erkan Kork liderliğindeki yasa dışı bahis örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 59 şüpheliden 43'ü yakalanarak gözaltına alındı. Toplam değeri 6 milyar 900 milyon TL olan Flash TV, Pozitifbank ve Payfix Ödeme Kuruluşu'nun arasında bulunduğu çok sayıda şirkete el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV'nin sahibi olan Erkan Kork'un liderliğindeki örgüte operasyon düzenlendi. "Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma", "Kara para aklama" suçları soruşturması kapsamında 59 şüpheli tespit edildi.

2014'TE SİSTEME GİRDİ
Eş zamanlı operasyonda aralarında Kork'un da bulunduğu 43 şüpheli enselendi. İddiaya göre Kork'un 2014'te "TroyinBilişim" şirketiyle finansal sistem içerisine girdiği ve yasadışı bahis faaliyeti yürüttüğü değerlendirildi. Kork'un yasadışı bahisten elde edilen gelirlerle "Payfix"i kurduğu kaydedildi. Şüphelilerin yurt dışı merkezli birçok sanal bahis sitesinin ülke içerisinde faaliyet göstermesine imkan sağlayıp Payfix Ödeme Kuruluşu'nun hizmet alt yapısını kullandığı, bahisten elde edilen gelirleri sahte hesaplar içerisinde dolaştırarak maskelenme işlemi yaptıkları tespit edildi.

Kork ve diğer şüphelilere ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şahsi banka hesapları ile kripto para cüzdanlarına el kondu. Ayrıca toplam değeri 6 milyar 900 milyon lira olan Pozitifbank, Flash TV, Payfix Ödeme Kuruluşu ile birlikte toplam 23 şirket ve bu şirketlere ait 114 araç, ortaklık payları, kripto cüzdanlarından oluşan mal varlıkları da şüphelilerin elinden alındı.

MASAK ENSELEDİ
MASAK ve Merkez Bankası'nın Denetim raporlarına göre çok çarpıcı hesap hareketleri belirlendi. Buna göre 80 bin 11 adet farklı para transferi kümesine ait toplam 211 bin 109 hesap tespit edildi. 855 hesap sahibi, yasa dışı bahis kapsamında riskli görüldü. Kişilerin, banka hesaplarından kripto varlık hizmet sağlayıcısı kuruluşların banka hesaplarına 4 milyar 223 milyon 399 bin TL gönderildi.

Kork'un arasında bulunduğu şüphelilerin, birbirleri ile güven ilişkisi içerisinde hareket ederek Payfix'i yönettikleri ve suçtan elde ettikleri gelir ile PozitifBank'ı satın aldıkları iddia edildi.

Flash TV, Pozitifbank ve Payfix ödeme kuruluşuna el konuldu: Sahibi Erkan Kork gözaltındaFlash TV, Pozitifbank ve Payfix ödeme kuruluşuna el konuldu: Sahibi Erkan Kork gözaltında
Flash TV, Pozitifbank ve Payfix ödeme kuruluşuna el konuldu: Sahibi Erkan Kork gözaltında

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