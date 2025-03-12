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Başkan Erdoğan'dan "İmralı heyeti"ne yeşil ışık: Randevu isterlerse veririm

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya yönelik "Silah bırakın ve örgütü feshedin" çağrısının ardında DEM Parti İmralı heyeti yeniden TBMM'yi bilgilendirme turlarına başlıyor. Bu kapsamda Başkan Erdoğan'ın DEM heyeti ile görüşüp görüşmeyeceği merak ediliyordu. Başkan Erdoğan DEM heyetine yeşil ışık yaktı.

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Giriş Tarihi :12 Mart 2025 , 13:05 Güncelleme Tarihi :12 Mart 2025 , 13:38
Başkan Erdoğan’dan İmralı heyetine yeşil ışık: Randevu isterlerse veririm

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"Terörsüz Türkiye" adımlarının ardından teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya yönelik "Silah bırakın ve örgütü feshedin" çağrısını yaptı.

Yeni dönemin şekillenmesi beklenirken İmralı temaslarının ardından TBMM'deki partileri bilgilendiren DEM Parti heyeti yeni bir tura başlıyor.

TARİH BELLİ OLDU: DEM PARTİ HEYETİ AK PARTİ'Yİ VE MHP'Yİ ZİYARET EDECEK
DEM heyetinin 17 Mart Pazartesi günü AK Parti'yi ziyaret edeceği öğrenildi. DEM Parti aynı gün MHP ile de görüşecek.

DEM Parti İmralı heyeti TBMM'deki partileri ziyaret edecekDEM Parti İmralı heyeti TBMM'deki partileri ziyaret edecek

Ziyaretin yeri ve saati önümüzdeki günlerde duyurulacak.

Başkan Erdoğan İmralı heyeti ile görüşecek mi?

BAŞKAN ERDOĞAN DEM HEYETİ İLE GÖRÜŞECEK Mİ?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İmralı heyetiyle görüşüp görüşmeyeceği merak ediliyordu. Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından kendisine yöneltilen soruyu yanıtladı.

Başkan Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı (Fotoğraf: AA)Başkan Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı (Fotoğraf: AA)

YEŞİL IŞIK: RANDEVU VERİRİM
İmralı heyeti ile görüşecek misiniz ve randevu verecek misiniz sorusuna Erdoğan, "Benden de istendiği takdirde veririm" dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE ADIMLARI SONUÇ VERDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "iç cepheyi sağlam tutalım" vurgusuyla başlayan yeni dönem MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "PKK'nın lağvedilmesi"ne yönelik telkinleriyle şekillendi ve "Terörsüz Türkiye" hamlesi sonuç verdi.

PKK ELEBAŞI ABDULLAH ÖCALAN ÇAĞRI YAPTI
İmralı ve partiler arasında mekik dokuyan DEM Parti heyeti İmralı'ya gerçekleştirilen 3. ziyaretin ardından 27 Şubat'ta PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın mektubunu okudu.

İşte PKK elebaşı Abdullah Öcalanın el yazısı ile yazdığı o mektup: Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir!İşte PKK elebaşı Abdullah Öcalanın el yazısı ile yazdığı o mektup: Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir!

"TÜM GRUPLAR SİLAH BIRAKSIN PKK KENDİSİNİ FESHETSİN"
Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan mektubunda terör örgütünün feshedilmesi için çağrı yaparak, "Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir." dedi.

PKK elebaşı Öcalan ve DEM Parti heyeti İmralı'da (Takvim.com.tr Arşiv)PKK elebaşı Öcalan ve DEM Parti heyeti İmralı'da (Takvim.com.tr Arşiv)

Terör örgütünden irili ufaklı çatlak seseler yükselse de 1 Mart'ta Terör örgürü PKK Yürütme Komitesi'den yapılan açıklamada, "Biz PKK olarak söz konusu çağrının içeriğine olduğu gibi katılıyoruz ve kendi cephemizden çağrının gereklerine uyacağımızı ve uygulayacağımızı belirtiyoruz. Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz" denildi. Son olarak PKK'nın Suriye kolu YPG-SDG Suriye hükümeti ile anlaşma imzaladı.

Elebaşı Abdullah Öcalanın çağrısı sonrası PKKdan karar: Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruzElebaşı Abdullah Öcalanın çağrısı sonrası PKKdan karar: Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz

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