Başkan Erdoğan’dan İlim Yayma Vakfı 54. Olağan Genel Kurulu’na mesaj:

Bu konuda çalışmalar yaptıklarını ve Teknopark girişimleri olduğunu anlatan Bilal Erdoğan, bu girişimle üniversitenin hem teknolojiyle işbirliğinin geliştirileceğini hem hocaların bu alana teşvik edileceğini hem de maddi kaynak elde edileceğini kaydetti.

Üniversitede şu anda yaklaşık 1300 öğrencinin tam burslu eğitim gördüğünü, hamilik projesi kapsamında bu öğrencilerin sayısınca bağış toplayarak üniversitenin maddi imkanlarının artırılması noktasında çalışmalar yaptıklarını belirten Erdoğan, üniversitenin fiziki imkanlarının tamamlanması, laboratuvar imkanlarının güçlendirilmesi ve daha iyi öğrenci ile akademisyenin gelmesine uygun zemin oluşması için yapılacak çalışmalar noktasında maddi imkanların önemli olduğunu aktardı.

Projesi ve ruhsatı olan yaklaşık 1000 kişilik bir kız öğrenci yurdunu kampüste yapmayı istediklerini anlatan Erdoğan, eski olduğu için yıkılıp yeniden yapılması gereken lisans yurdu binasına ise bu yıl öğrenci almadıklarını, yeni binanın projesinin hazır olduğunu, resmi süreçlerin ardından binanın yapılacağını belirtti.

İlim Yayma Vakfı 54. Olağan Genel Kurulu Toplantısı, İstanbul'da gerçekleştirildi. Fatih'te bulunan vakfın genel merkezindeki programa İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, İstanbul Valisi Davut Gül, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da katıldı (Fotoğraf:AA)

Erdoğan, İlim Yayma Vakfı Genel Merkezi'nin bitişiğinde mahalle kütüphanesi yapmayı planladıklarını, buranın öğrenciler için ek çalışma mekanı olabileceğini kaydetti.

Nuri Paşa Konağı'nın da yeniden ihya edileceğini söyleyen Erdoğan, bu konakta bir ilim yayma ve imam hatip müzesi yapmayı istediklerini açıkladı.

Tapusunu aldıkları bir yurt binasını yıkıp eğitim merkezi yapacaklarını dile getiren Erdoğan, "Bütün bu projelerde, kurucularımızın ve bağışçılarımızın destekleri bizler için çok kritik. Bu kutlu davada bizim yanımızda olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyoruz." dedi.

İlim Yayma Vakfının geçmişinden bahseden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bundan sonra artık bizim yetiştirdiğimiz çocukları, 'İstanbul vizyonu' kesmiyor. Bizim onlara dünya vizyonu vermemiz lazım. Bütün dünyayı belki bir vatan, bir menzil olarak görmelerini sağlamamız lazım. Yabancı dil ise yabancı dil, yurt dışı tecrübesi ise yurt dışı tecrübesi. Yurt dışında çalışmak, okumak neyse bunların hepsini kazandırmamız lazım. Artık vakfımızın, cemiyetimizin önündeki kırılım, hedef bu olacak. İnşallah buna yönelik de çalışıyoruz."