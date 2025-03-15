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Başkan Erdoğan'dan İlim Yayma Vakfı 54. Olağan Genel Kurulu'na mesaj:

İlim Yayma Vakfı 54. Olağan Genel Kurulu Toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. Toplantıda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Erdoğan mesajında "Kuruluş senedindeki ifadesiyle ilmin yayılmasını teşvik için koşan, koşturan, emek veren, bu uğurda çile çeken tüm vakıf mensuplarına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi :15 Mart 2025 , 17:22 Güncelleme Tarihi :15 Mart 2025 , 17:25
Başkan Erdoğan’dan İlim Yayma Vakfı 54. Olağan Genel Kurulu’na mesaj:

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İlim Yayma Vakfı 54. Olağan Genel Kurulu Toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi.

Fatih'te bulunan vakfın genel merkezindeki programda konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, son dönemlerde vakıf olarak İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinin faaliyetlerine ağırlık verdiklerini söyledi.

Bu konuda çalışmalar yaptıklarını ve Teknopark girişimleri olduğunu anlatan Bilal Erdoğan, bu girişimle üniversitenin hem teknolojiyle işbirliğinin geliştirileceğini hem hocaların bu alana teşvik edileceğini hem de maddi kaynak elde edileceğini kaydetti.

Üniversitede şu anda yaklaşık 1300 öğrencinin tam burslu eğitim gördüğünü, hamilik projesi kapsamında bu öğrencilerin sayısınca bağış toplayarak üniversitenin maddi imkanlarının artırılması noktasında çalışmalar yaptıklarını belirten Erdoğan, üniversitenin fiziki imkanlarının tamamlanması, laboratuvar imkanlarının güçlendirilmesi ve daha iyi öğrenci ile akademisyenin gelmesine uygun zemin oluşması için yapılacak çalışmalar noktasında maddi imkanların önemli olduğunu aktardı.

Bilal Erdoğan (Fotoğraf: DHA)Bilal Erdoğan (Fotoğraf: DHA)

Erdoğan, İlim Yayma Cemiyetinin, üniversiteye gelir getirecek bir lojistik merkezi kazandırma projesi olduğunu dile getirdi.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde yüzde 70'e yakın kız öğrencinin okuduğu bilgisini paylaşan Erdoğan, 770 kişilik yurt kapasitelerinin yarısının kız, yarısının erkek olduğunu, 10 bini aşkın öğrenci içerisinde yurt kapasitesinin yeterli olmadığını ifade etti.

Projesi ve ruhsatı olan yaklaşık 1000 kişilik bir kız öğrenci yurdunu kampüste yapmayı istediklerini anlatan Erdoğan, eski olduğu için yıkılıp yeniden yapılması gereken lisans yurdu binasına ise bu yıl öğrenci almadıklarını, yeni binanın projesinin hazır olduğunu, resmi süreçlerin ardından binanın yapılacağını belirtti.

İlim Yayma Vakfı 54. Olağan Genel Kurulu Toplantısı, İstanbul'da gerçekleştirildi. Fatih'te bulunan vakfın genel merkezindeki programa İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, İstanbul Valisi Davut Gül, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da katıldı (Fotoğraf:AA)İlim Yayma Vakfı 54. Olağan Genel Kurulu Toplantısı, İstanbul'da gerçekleştirildi. Fatih'te bulunan vakfın genel merkezindeki programa İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, İstanbul Valisi Davut Gül, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da katıldı (Fotoğraf:AA)

Erdoğan, İlim Yayma Vakfı Genel Merkezi'nin bitişiğinde mahalle kütüphanesi yapmayı planladıklarını, buranın öğrenciler için ek çalışma mekanı olabileceğini kaydetti.

Nuri Paşa Konağı'nın da yeniden ihya edileceğini söyleyen Erdoğan, bu konakta bir ilim yayma ve imam hatip müzesi yapmayı istediklerini açıkladı.

Tapusunu aldıkları bir yurt binasını yıkıp eğitim merkezi yapacaklarını dile getiren Erdoğan, "Bütün bu projelerde, kurucularımızın ve bağışçılarımızın destekleri bizler için çok kritik. Bu kutlu davada bizim yanımızda olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyoruz." dedi.

İlim Yayma Vakfının geçmişinden bahseden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bundan sonra artık bizim yetiştirdiğimiz çocukları, 'İstanbul vizyonu' kesmiyor. Bizim onlara dünya vizyonu vermemiz lazım. Bütün dünyayı belki bir vatan, bir menzil olarak görmelerini sağlamamız lazım. Yabancı dil ise yabancı dil, yurt dışı tecrübesi ise yurt dışı tecrübesi. Yurt dışında çalışmak, okumak neyse bunların hepsini kazandırmamız lazım. Artık vakfımızın, cemiyetimizin önündeki kırılım, hedef bu olacak. İnşallah buna yönelik de çalışıyoruz."

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MESAJ:
Toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı da okundu.

Erdoğan, mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin en eski, en köklü, güçlü geleneğe sahip gönüllü teşekküllerinin başında yer alan İlim Yayma Vakfı, yarım asrı geçen bir süredir her biri milletimizin göz aydınlığı olan binlerce genci bu çatı altında, Resulullah efendimizin 'İlim rütbesi rütbelerin en yücesidir.' tavsiyesinin rehberliğinde nebevi ahlakla yetiştirmektedir. Kendine güvenen ve iyi yetişmiş bir nesil ortaya çıkarmak için gösterilen gayretlerin en yakın şahitlerinden biriyim. Kuruluş senedindeki ifadesiyle ilmin yayılmasını teşvik için koşan, koşturan, emek veren, bu uğurda çile çeken tüm vakıf mensuplarına şükranlarımı sunuyorum. İlim Yayma Vakfının, dinini öğrenen ve yaşayan nesiller yetiştirme yolunda sürdürdüğü bu hizmetlerinin ilanihaye devam etmesini canıgönülden temenni ediyor, 54. Olağan Genel Kurulunuzun verimli geçmesini diliyor, tüm katılımcıları en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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