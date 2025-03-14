Araçlarda kullanılan yeni nesil güvenlik sistemlerine ilişkin şartlar belirlendi: Hız destek sistemi, alkol kilidi...

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Motorlu araçlarda kullanılan akıllı hız destek sistemi, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi, olay veri kaydedicisi, alkol kilidi kurulum ön hazırlığı ve gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sisteminin tip onayına ilişkin idari şartlar belli oldu. Motorlu araçlarda kullanılan yeni nesil güvenlik sistemlerine ilişkin idari şartlar belirlendi (Fotoğraf: AA) RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan konuya ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin birinci bölümü (Takvim.com.tr) ŞERİTTE TUTMA SİSTEMİ VE ALKOL KİLİDİ

Yönetmelikle, motorlu araçlarda yer alan akıllı hız destek sistemi, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi, olay veri kaydedicisi, alkol kilidi kurulum ön hazırlığı ve gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sistemine ilişkin idari şartlar hakkında usul ve esaslar belirlendi.