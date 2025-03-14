SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Araçlarda kullanılan yeni nesil güvenlik sistemlerine ilişkin şartlar belirlendi: Hız destek sistemi, alkol kilidi...

Motorlu araçlarda akıllı hız destek sistemi, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi, olay veri kaydedicisi, alkol kilidi kurulum ön hazırlığı ve gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sistemine ilişkin idari şartlar belirlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme, Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlandı.

Giriş Tarihi :14 Mart 2025 , 09:14 Güncelleme Tarihi :14 Mart 2025 , 09:14
Araçlarda kullanılan yeni nesil güvenlik sistemlerine ilişkin şartlar belirlendi: Hız destek sistemi, alkol kilidi...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Motorlu araçlarda kullanılan akıllı hız destek sistemi, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi, olay veri kaydedicisi, alkol kilidi kurulum ön hazırlığı ve gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sisteminin tip onayına ilişkin idari şartlar belli oldu.

Motorlu araçlarda kullanılan yeni nesil güvenlik sistemlerine ilişkin idari şartlar belirlendi (Fotoğraf: AA)Motorlu araçlarda kullanılan yeni nesil güvenlik sistemlerine ilişkin idari şartlar belirlendi (Fotoğraf: AA)

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan konuya ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin birinci bölümü (Takvim.com.tr)Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin birinci bölümü (Takvim.com.tr)

ŞERİTTE TUTMA SİSTEMİ VE ALKOL KİLİDİ
Yönetmelikle, motorlu araçlarda yer alan akıllı hız destek sistemi, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi, olay veri kaydedicisi, alkol kilidi kurulum ön hazırlığı ve gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sistemine ilişkin idari şartlar hakkında usul ve esaslar belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin ikinci bölümü (Takvim.com.tr)Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin ikinci bölümü (Takvim.com.tr)

Söz konusu maddelere ilişkin idari ve teknik gereklilikler ile tip onay belgelerine ait şablonlar da yönetmelikte yer aldı.

Düzenleme, ilgili Avrupa Birliği mevzuatına uyum kapsamında hazırlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin üçüncü bölümü (Takvim.com.tr)Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin üçüncü bölümü (Takvim.com.tr)

Yönetme eklerinin tamamı için tıklayınız

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İmamoğlu’nun diploma şaibesinde itiraf geldi! Girne Amerikan Üniversitesi’nin kurucusu Özalp Tozan: Kayıtlar sınavsız yapıldı
Flash TV, Pozitifbank ve Payfix ödeme kuruluşuna el konuldu: Sahibi Erkan Kork gözaltında
Türk Telekom
TAKVİM yazdı ortalık karıştı: Ece Gürel’in ölümüyle gündem olan ritüellerin fiyatları dudak uçuklattı! Cem Uzan’ın eski eşi de o gruplarda çıktı
Avrupa Ligi’ne penaltılarla veda! Rangers - Fenerbahçe: 0-2 | MAÇ SONUCU
İkramiyede Nisan fırsatı | Emekli olmaya hazırlananlar dikkat! Kimler ikinciyi alacak?
Beyhan Benardete’nin mektubu ortaya çıktı! Af dileyip helallik istemiş! 60 milyonluk malikanede acı son
Başkan Erdoğan’dan terörsüz Türkiye mesajı: Gelin el ele verelim kirli planları çöp sepetine atalım
CHP’de adaylık krizi derinleşiyor! Mansur Yavaş kendini hatırlattı Ekrem İmamoğlu’na ben de varım mesajı verdi: Kimsenin yedeği değilim
Türkiye’den Suriye’ye üst düzey ziyaret: Hakan Fidan, Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Şara ile görüştü
Takvim.com.tr gündeme getirmişti! Sözde Alevi şeyhi Selim Narlı’ya gözaltı kararı
Kardeş Payı’nın Hilmi’si Şinasi Yurtsever hayatını kaybetti! Son paylaşımları yürek burktu | Başkan Erdoğan’dan taziye
CHP’li Yusuf Özcan yumruklarla kadın darbetti! Bel altı şüphe... Pantolonunun önü neden açıktı?
Ukrayna’da sıcak saatler! Kritik bölge Rusya’ya geçti | Putin’den şartlı ateşkes açıklaması
Ermenistan tarihinde bir ilk! Türk basınına konuşan Paşinyan’dan 1915 itirafı: Tarih siyasi bir tercihtir
HDP-DEM’li Selahattin Demirtaş’tan pazarlık mazarlık yapılmadı mesajı: Türkiye Cumhuriyeti devleti, Kürtlerin de devletidir
Galatasaray’dan dev transfer! Şampiyon olunursa o gelecek
Suriye’de İmralı ile paralel süreç! YPG ve PYD’den Teröristan paradigması çöktü itirafı... Ayrı devlet ve özerklik talebimiz yok
Okan Buruk’tan yıldız isme kesik! Antalya maçı 11’ini belirledi
Başka Bir Gün’ün Ayla’sı Nilgün Türksever bakın hangi oyuncuyla evli! Meğer Muhteşem Yüzyıl Kösem’de...