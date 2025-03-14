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Başkan Erdoğan'dan terörsüz Türkiye için siyasi partilere tarihi çağrı: Gelin el ele verelim

Başkan Erdoğan, terörsüz Türkiye için siyasi partilere tarihi bir çağrı yaptı: Gelin el ele verip, milletimizin bin yıllık kardeşliğine sokulan hançeri hep birlikte çıkartalım.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Mart 2025
Başkan Erdoğan’dan terörsüz Türkiye için siyasi partilere tarihi çağrı: Gelin el ele verelim

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Başkan Erdoğan, TBMM'de düzenlenen Milletvekilleri ile İftar Programı'na katıldı. 27 Şubat'ta Terörsüz Türkiye hedefinde kritik bir eşiğin aşıldığını vurguladı.

"Çok fazla uzamadan, fitneye, gerilime, provokasyona hiçbir aşırılığa mahal vermeden, işi yokuşa sürme gibi cambazlıklara tevessül etmeden, beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim" ifadesini kullandı.

Erdoğan, Kudüs Müftüsü ve Mescid-İ Aksa İmam-ı Hatibi Şeyh İkrime Sabri'ye 'Vefa Ödülü' verdi.

MAZLUMUN YANINDAYIZ
Başkan Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfı 8. Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'nde konuştu. Türkiye'nin zulümlere, katliamlara, baskılara karşı duruşunu dünyaya duyurdu.

Erdoğan, "Nerede bir zulüm, çatışma, adaletsizlik varsa sona erdirmek için biz oradayız. Soykırımcıların gözüne bakarak Gazze'nin evlatlarına sahip çıktık" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Diyanet Vakfı 8. Uluslararası İyilik Ödülleri'nde önemli açıklamalarda bulundu:

Bu sene 50. yaşını kutlayan Türkiye Diyanet Vakfı'mız ülkemizde ve dünyanın dört bir yanından iyiliği egemen kılmak için azim ve kararlılıkla çalışıyor.

Türkiye'de ve 111 ülkede binlerce öğrenciye burs veriyor, akademik destek sağlıyor. Savaş, afet sebebi ile zor durumda olanlara milletimizin yardım elini uzatıyor.

Kötüye karşı iyinin, zalime karşı mazlumun, yanlışa karşı doğrunun safında yer almak bizim hayat tarzımızdır.

İyilikle dünyayı güzelleştirme çabasındayız. Zalime karşı dik durarak, mazlumun elinden tutarak insanlık vazifemizi ifa etmenin mücadelesini veriyoruz.
Suriyeli muhacir kardeşlerimize kapılarımızı sonuna kadar açtık. Soykırımcıların gözüne bakarak, Gazze'nin evlatlarına sahip çıktık

Somali'de istikrarın korunması, Sudan'da kardeş kavgasının son bulması, Yemen'in Afganistan'ın huzura kavuşması için çaba gösteriyoruz.

Nerede yok sayılan, zulüm gören varsa oradayız. Nerede bir zulüm, çatışma, adaletsizlik varsa sona erdirmek için biz oradayız.

EUROFİGHTER GELİYOR
MSB kaynakları İngiltere'den alınması planlan Eurofighter tedarikine ilişkin son gelişmeyi anlattı. "Hava Kuvvetlerimiz'in ihtiyacının karşılanmasına yönelik 40 adet Eurofighter Typhoon uçağının tedariki için İngiltere Savunma Bakanlığı ve ilgili firmaya istek gönderilmişti. Beklenen teklif, bakanlığımıza ulaşmış olup, inceleme süreci devam etmektedir" ifadesini kullandı.

Böylece Yunanistan'ın bu uçakların Türkiye'ye satışını engellemek için harcadığı çaba boşa çıktı.

AB, TÜRKİYE İLE GÜÇLÜ
Brüksel'de 20-21
Mart'ta yapılacak AB Liderler Zirvesi için geri sayım başladı. AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile görüşen Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Görüşmeye sadece AB üyelerini değil, aynı zamanda Birleşik Krallık, Norveç ve Türkiye gibi Avrupalı ortaklarımızı da dahil ediyor olmamız çok güzel. Elbette bu haftalarda bizi özellikle ilgilendiren iki konu var. Ukrayna'ya destek ve Avrupa'nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesi" ifadesini kullandı.

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Başkan Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı: "Gelin el ele verelim kirli planları çöp sepetine atalım"

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