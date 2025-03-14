2025 fitre ne kadar? Diyanet 29 günlük fıtır sadakası hesaplama

Ramazan ayının gelişiyle birlikte fitre ve fidye miktarları merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, her yıl olduğu gibi bu yıl da fitre ve fidye miktarlarını belirledi. Peki 2025 yılı fitre bedeli ne kadar oldu, kimlere verilebilir ve son ödeme tarihi nedir? İşte konuya ilişkin detaylar...
(Takvim Foto Arşiv)
2025 Fitre Bedeli Ne Kadar?
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun açıklamasına göre, 2025 yılı fitre miktarı 180 TL olarak belirlendi. Bu rakam, bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacı baz alınarak hesaplanıyor. Fitre, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine nakit veya gıda yardımı şeklinde verilebiliyor.
(Takvim Foto Arşiv)
Fidye ve Fitre Kimlere Verilir?
İslam'da fitre ve fidyenin belirli kişilere verilmesi esastır. Fitre ve fidye, ihtiyaç sahiplerine verilebilir ancak belirli akrabalara verilmesi caiz değildir.
Şu kişilere fitre verilemez:
- Anne, baba, dede, nine gibi üst soy akrabalar
- Çocuklar ve torunlar gibi alt soy akrabalar
- Eş
- Maddi durumu iyi olan kişiler
- Babası zengin olan ergenlik çağına ulaşmamış çocuklar
Bunun dışında kardeş, hala, amca, teyze, dayı gibi akrabalar eğer maddi sıkıntı içindeyse onlara fitre verilebilir.