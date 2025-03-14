2025 fitre ne kadar? Diyanet 29 günlük fıtır sadakası hesaplama

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Fidye ve Fitre Arasındaki Fark Nedir?

Fidye, Ramazan ayında oruç tutamayan ve bunu kaza etme imkanı bulunmayan kişilerin vermesi gereken bir bedeldir. Diyanet tarafından açıklanan günlük fidye miktarı da fitre ile aynıdır ve 2025 yılı için 180 TL olarak belirlenmiştir. Ramazan ayı boyunca fitre ve fidyeler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılarak manevi bir sorumluluk yerine getirilebilir. Yardım kuruluşları, camiler ve çeşitli vakıflar aracılığıyla fitre ve fidyeler güvenilir bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabilir.