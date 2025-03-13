Başkan Erdoğan grup toplantısında tüm Türkiye’ye seslendi: Mezhep temelli yeni bir kaos ateşi yakılıyor

Yıllarca bizi Türk-Kürt, Alevi- Sünni diye ayrıştıranlar, şimdi başka senaryo peşinde koşuyor. Kaos isteniyor. Milletimizin kardeşliğine pusu kuruluyor.

İşin daha vahimi, bu kötülüğü ana muhalefet yapıyor. CHP, Alevi vatandaşlarımızı kışkırtacağına önce çıksın onlara yaptıkları zulümden dolayı nedamet getirsin.



AB BİZİMLE GÜÇLENİR

Başkan Erdoğan, kayakta bacağı kırılan Polonya Başbakanı Tusk'a Külliye'nin merdivenlerini çıkarken koluna girerek destek oldu. Erdoğan, "Türkiye'nin üyeliği, Avrupa Birliği'ni güçlendirir. Tam üyelik, stratejik hedefimiz" diye konuştu.



KARDEŞLİĞE KİRLİ PUSU

Başkan Erdoğan, "Suriye'de mezhep temelli yeni bir fitne ateşi yakılmak isteniyor. Yıllarca bizi Kürt Türk, Alevi Sünni diye ayrıştıranlar son günlerde başka senaryolar peşinde koşuyor. Milletimizin kardeşliğine kirli bir pusu kuruluyor" dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli mesajlar verdi:



Suriye'de mezhep temelli yeni bir fitne ateşi yakılmak isteniyor. Umudumuzu diri tutuyor, kararlılığımızı en güçlü şekilde muhafaza ediyoruz.

Çoğu yalan olan açıklamalarla Türkiye'de yeni bir kaos alanı oluşturulmak isteniyor.



Yıllarca bizi Kürt Türk, Alevi Sünni diye ayrıştıranlar son günlerde başka senaryolar peşinde koşuyor.



Suriye'deki eski rejim artıklarının terör eylemleri öne sürülerek milletimizin kardeşliğine kirli bir pusu kuruluyor.



CHP kendini hesaba çekmek yerine giderek pervasızlaşıyor, nobranlaşıyor. Ülkemiz adına oldukça tehlikeli sularda siyaset yapmaya yelteniyorlar.



Sayın Özel'i sorumlu siyaset yapmaya davet ediyorum. Alevi canlarımızla ilgili zehirli dile son vermeliler.

Bu ülkede Kürt de Alevi de muhafazakar da en sert baskıyı CHP'den görmüştür. Biz bu tezgahı 22 yılda defalarca gördük.



Bu senaryoyu Çorum'da, Maraş'ta, Gazi Mahallesi'nde gördük. Aynı senaryo peşinde koşanlara sesleniyorum; Artık başaramayacaksınız.



Kardeşliğimize halel getiremeyeceksiniz.



KIBRIS ZİRVESİ

Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Külliye'de bir araya geldi. Cenevre'de 17-18 Mart'ta yapılacak kritik "Kıbrıs" günü toplantısında ele alınacak konular gözden geçirildi. Ankara ve Lefkoşa'nın ortak mesajının "Eşit egemenlik" olduğu kaydedildi. Tatar, "Türkiye'nin garantörlüğü olmadan çözüm olmaz" görüşünü bir kez daha dile getirdi.